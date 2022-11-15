Студенческая виза в Канаду для россиян вполне доступна. Требования к студенческой визе немного отличаются от требований к визе временного резидента. Например, вы должны получить приглашение от школы DLI, которая одобрена Правительством Канады на обучение иностранных студентов. Также, вам понадобиться доказать, что студенческая виза в Канаду не будет являться способом иммиграции.
Подаваться на учебную визу в Канаду рекомендуется с поддержкой специалистов, так как процесс не из легких. Если вам нужна помощь, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам:
В любом случае информация в статья будет для вас полезной. Подаете вы на визу в Канаду самостоятельно или при поддержке визового центра.
Для кого доступна студенческая виза в Канаду?
Независимо от вашей учебной программы или продолжительности программы, все иностранные граждане, желающие учиться в Канаде, должны будут получить разрешение на учебу. Чтобы подать заявку на получение разрешения, вы должны соответствовать следующим требованиям:
- Вы должны быть зачислены в назначенное учебное заведение (DLI), а DLI должно быть в списке DLI с утвержденным планом готовности к COVID-19 ;
- Вам необходимо доказать, что у вас достаточно средств на обучение и проживание как для себя, так и для членов семьи, которые приезжают с вами в Канаду. Ваш обратный транспорт также должен быть покрыт фондами;
- Вы не должны иметь судимостей и подчиняться закону. Вам может потребоваться получить справку из полиции, если потребуется;
- Вы должны быть в добром здравии, от вас также может потребоваться пройти медицинский осмотр;
- Наконец, вам нужно будет доказать офицеру, что вы покинете Канаду после истечения срока действия вашей учебной визы.
DLI — это школа, одобренная правительством провинции или территории для иностранных студентов.
Для оформления визы от вас потребуются следующие документы:
- Доказательство принятия;
- Удостоверение личности;
- Подтверждение финансовой поддержки.
Дополнительные документы, которые вам также могут понадобиться, включают:
- Письмо с объяснением — это поможет офицеру понять, почему вы хотите учиться в Канаде;
- Certificat d’acceptation du Québec — этот сертификат нужен, если вы хотите учиться дольше 6 месяцев в Квебеке;
- Декларация опекуна (только для несовершеннолетних) — опекуном является ответственный взрослый, который является гражданином или постоянным жителем Канады, который будет заботиться о несовершеннолетнем ребенке и поддерживать его; а также
- Другие документы — это может зависеть от вашей страны или региона.
Разрешение на учебу в Канаде действительно до завершения вашей учебной программы плюс дополнительные 90 дней . Датой завершения является день, когда ваша школа отправит вам письмо об окончании, стенограмму, степень или диплом.
В среднем время обработки канадской учебной визы может составлять до трех месяцев с момента получения вашего заявления Управлением по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады ( IRCC ). Однако, если вы проживаете в определенных странах, вы можете подать заявку на получение студенческой визы намного быстрее через Student Direct Stream.
Чтобы иметь возможность учиться в Канаде, необходимо выполнить ряд требований:
- Быть зачисленным в Назначенное учебное заведение (DLI), и у вас должно быть письмо о принятии от DLI.
- Иметь достаточно денег для оплаты обучения, расходов на проживание и обратного транспорта (для себя и любых членов семьи, которые приезжают с вами в Канаду).
- Не иметь судимостей.
- Иметь хорошее здоровье.
- Докажите, что вы намерены покинуть Канаду, когда истечет срок действия вашего разрешения на учебу.
Чтобы студенческая виза в Канаду была оформлена, необходимо подать заявление
Итак, вы нашли свой идеальный канадский университет и получили письмо о зачислении. На этом этапе вам необходимо подать заявление на получение разрешения на учебу. Мы даем вам краткое описание шагов, связанных с подачей заявления на получение разрешения на учебу ниже:
- Шаг 1. Проверьте соответствие требованиям. Убедитесь, что вы получили письмо о принятии и соответствуете критериям программы.
- Шаг 2: Получите письмо о зачислении в назначенное учебное заведение (DLI)
- Шаг 3: Соберите важные документы, такие как паспорт, подтверждение финансового положения, объяснительное письмо и другие необходимые документы.
- Шаг 4: Оплатите регистрационные сборы и подайте заявку.
Пожалуйста, обратите внимание: иностранные студенты должны быть точными в информации, которую они предоставляют в своем заявлении, поскольку данные должны быть подтверждены необходимыми подтверждающими документами на более позднем этапе.
Ниже приведен список необходимых документов для получения разрешения на учебу в Канаде:
- Доказательство принятия — письмо о принятии от вашего DLI
- Удостоверение личности — паспорт и две фотографии паспортного размера. О требованиях к фото читайте здесь.
- Подтверждение финансовых средств — минимум 10 000 долларов США плюс дополнительные средства на каждого присоединяющегося к вам члена семьи. Вам потребуется подтверждение студенческой ссуды, счет в канадском банке на ваше имя, оплаченная плата за обучение и жилье, подтверждение финансирования (физическое лицо или школа), студенческая или образовательная ссуда и выписки из банка за четыре месяца.
Вас могут попросить предоставить дополнительную информацию, например:
- объяснительное письмо – почему вы хотите учиться в Канаде;
- certificat d’acceptation du Québec ( CAQ ) — если вы хотите учиться в Квебеке;
- декларация опекуна (только для несовершеннолетних);
- справка из полиции;
- медицинские осмотры;
- языковое тестирование;
- биометрия;
- и другие документы — это может варьироваться в зависимости от страны или региона.
Примечание. Мы призываем студентов собирать свои документы заранее, поскольку у вас есть только 30 дней, чтобы получить и подать их с даты, запрошенной сотрудником иммиграционной службы.
Как только ваша студенческая виза будет одобрена, вы получите рекомендательное письмо о порте въезда. Вам необходимо показать это письмо сотруднику пограничной службы по прибытии в Канаду, чтобы получить разрешение на учебу. Кроме того, вы получите eTA или визу временного резидента, которая позволит вам въехать в Канаду. Обязательно имейте под рукой печатную копию всех необходимых подтверждающих документов, если официальное лицо потребует их в порту въезда.
Что такое студенческий прямой поток?
Student Direct Stream (SDS) – это способ более быстрого получения разрешения на учебу . Время обработки может составлять всего 20 календарных дней . Чтобы подать заявку через SDS, вы должны быть резидентом одной из следующих стран:
|Студенческий прямой поток
|Приемлемые страны
|Антигуа и Барбуда
|Бразилия
|Китай
|Колумбия
|Коста-Рика
|Индия
|Марокко
|Пакистан
|Перу
|Филиппины
|Сенегал
|Святой Винсент и Гренадины
|Тринидад и Тобаго
|Вьетнам
Необходимые денежные средства для студенческой визы
|Человек, приезжающий в Канаду
|Сумма, необходимая в год
|Сумма, необходимая в месяц
|Вы (ученик)
|$10,000
|$833
|Первый член семьи
|$4,000
|$333
|Каждый дополнительный член семьи
|$3,000
|$255
Иностранные студенты, обучающиеся на дневном отделении и имеющие действующее разрешение на учебу, могут взять с собой супруга или партнера по гражданскому браку. Мало того, ваш партнер прибудет в Канаду по открытой рабочей визе , что позволит ему работать где угодно в Канаде, пока вы учитесь.
Когда подать заявку на студенческую визу в Канаду весной 2023 года?
Начните подавать заявки в университеты или колледжи в период с октября 2022 по декабрь 2022 года. В большинстве школ весеннего набора в Канаде в 2021 году крайний срок подачи заявок будет установлен в месяце с октября по февраль. Важно также следить за обновленным набором на май 2023 года на веб-сайте школы и следить за тем, чтобы вы подавали заявку до установленного срока.
Почему отказывают в разрешении на учебу в Канаде?
Очень важно иметь подробный план обучения, который должен быть логичным и достаточно убедительным, чтобы показать офицеру, что основной целью вашего приезда в Канаду является учеба. Выбранная вами программа должна быть понятной сотруднику иммиграционной службы, и вам нужно будет объяснить, как квалификация, которую вы получаете в Канаде, поможет вам, когда вы вернетесь в страну своего происхождения.
Невыполнение вышеуказанного является одной из наиболее распространенных причин отказа в учебной визе. Помимо упомянутой причины, подтверждение финансового положения и отсутствие подлинных документов также входят в список причин, по которым вам может быть отказано в визе.
Вопрос: Каковы типичные проблемы, которые я могу предотвратить, чтобы увеличить свои шансы на получение разрешения на учебу?
Ответ: Вам необходимо создать как можно больше связей со страной проживания или страной рождения, чтобы убедить визового офицера, что вы покинете Канаду после учебы.
Лучшие курсы для обучения в Канаде
Подача заявки на курс, на котором у вас будет больше шансов получить работу после окончания учебы, всегда является отличной идеей. Многие учебные программы в Канаде очень ориентированы на отрасль, что значительно упрощает трудоустройство после окончания учебы.
Ниже приведены четыре самых популярных направления обучения для иностранных студентов:
- Бизнес и финансы;
- Компьютерные науки и информационные технологии;
- Здоровье и медицина; а также
- Инжиниринг
Во всех областях карьеры, упомянутых выше, есть профессии, которые фигурируют в одном или нескольких списках востребованных профессий 11 провинций . Это означает, что у вас хорошие шансы найти работу после учебы.
Иностранные студенты, которые хотят работать в Канаде после окончания учебы, могут сделать это в рамках программы разрешения на работу после окончания учебы.
Дает ли студенческая виза в Канаду право на работу?
Студенческая виза в Канаду не дает право на работу. Однако, есть возможность получить специальное разрешение на работу по окончании учебы.
Разрешение на работу после окончания учебы ( PGWP ) позволяет иностранным студентам жить и работать в Канаде с открытой рабочей визой. Эта виза позволит вам работать в любом месте и у любого канадского работодателя. PGWP предназначен только для иностранных студентов, которые завершили обучение и получили квалификацию DLI.
Срок действия вашего PGWP будет зависеть от продолжительности вашей учебной программы. Внимательно изучите приведенную ниже таблицу, чтобы лучше понять срок действия вашей визы.
|Определите длину вашего PGWP
|Продолжительность программы обучения
|Продолжительность разрешения на работу
|8 месяцев — 2 года
|Вы можете получить PGWP, срок действия которого не превышает срок действия вашей учебной программы.
|2 года и более
|Вы можете получить 3-летний PGWP.
|Если вы закончили более 1 программы
|Вы можете получить PGWP, действующий в течение всей продолжительности объединенных программ. Каждая программа должна иметь право на участие в программе PGWP и иметь продолжительность не менее 8 месяцев.
Иностранные студенты-выпускники, которые работали во время учебы или после окончания учебы, с большей вероятностью стали постоянными жителями Канады.
Многие студенты используют учебу как путь к работе или иммиграции в Канаду. Присоединяйтесь к более чем 530 000 иностранных студентов , убедившись, что вы соответствуете требованиям для получения студенческой визы в Канаду.
Поможет ли студенческая виза в Канаду иммигрировать?
Изначально ни в коем случае нельзя указывать, что вы хотите иммигрировать в Канаду и именно с этой целью получаете студенческую визу. Более того, вы должны доказать связь с родиной, иначе в визе попросту откажут.
Однако, наличие канадского опыта работы чрезвычайно ценно, если вы хотите иммигрировать в Канаду , так как это дает вам право на участие в таких программах, как Canadian Experience Class ( CEC ). CEC предназначена для иностранных граждан, ищущих постоянный вид на жительство в Канаде, которые получили канадский опыт работы с помощью временного разрешения на работу.
CEC подпадает под систему Express Entry, что упрощает подачу заявки из любой точки мира, поскольку Express Entry — это онлайн-система. Вам также не потребуется подтверждение расчетных средств, что сокращает время обработки до трех или четырех месяцев.
Программы иммиграции в Канаду
Если вы заинтересованы в обучении в Канаде, вы должны знать, что для иностранных студентов доступны варианты иммиграции. Давайте углубимся в пути иммиграции ниже:
Система экспресс-въезда
Система Express Entry — это онлайн-система, основанная на баллах, которая может доставить вас в Канаду раньше, чем вы думаете, — система предназначена для быстрого получения иммиграционных результатов.
Ниже представлены три программы Express Entry под одной крышей Express Entry:
- 1. Канадский опытный класс
- 2. Федеральная программа квалифицированных рабочих
- 3. Федеральная программа квалифицированных профессий
Express Entry работает на Комплексной системе рейтинга / оценки (CRS ), и потенциальные студенты будут выбраны из пула Express Entry на основе их накопленных баллов.
Провинциальная номинальная программа (PNP)
PNP — это программа , ориентированная на провинцию, ориентированная на квалифицированных рабочих, и она идеально подходит для тех, кто хочет работать в определенной провинции и обладает нужным набором навыков, которых не хватает в провинции. В свою очередь, канадские работодатели часто используют эту программу для найма квалифицированных иностранных рабочих, которые могут повысить ценность канадской экономики и восполнить нехватку рабочей силы в провинции.
Квалифицированным работникам, возможно, придется получить оценку воздействия на рынок труда (LMIA) от канадского работника. Положительный LMIA покажет, что ваш сотрудник имеет право нанимать квалифицированного иностранного работника.
Как получить ПМЖ в Канаде?
Хотя некоторые шаги могут зависеть от индивидуальных обстоятельств, критериев провинции и программы, приведенные ниже шаги являются в значительной степени стандартными при подаче заявления. Все иммиграционные программы потребуют от вас выполнения следующих шагов, если вы подаете заявление на постоянное проживание в Канаде:
- Шаг 1: Проверьте, соответствуете ли вы критериям программы (и требованиям работы) — вы можете сделать это с помощью нашей оценки приемлемости.
- Шаг 2: Проверьте свой балл Комплексной рейтинговой системы (CRS) — в системе Express Entry или других программах, основанных на баллах.
- Шаг 3: Соберите документы, о которых мы сообщим вам в кратких электронных письмах.
- Шаг 4: Создайте свой онлайн-профиль Express Entry — мы предоставляем эту услугу от вашего имени.
- Шаг 5: Подайте заявку на наиболее подходящую программу, оплатите регистрационные сборы, и мы отправим вашу заявку.
Пожалуйста, обратите внимание: заявители, которые не были честны в предоставленной ими информации, вызовут задержку во времени обработки, и их заявка будет немедленно отклонена.
Если вам необходима помощь в оформлении визы в Канаду, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам: