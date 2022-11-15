Студенческая виза в Канаду для россиян вполне доступна. Требования к студенческой визе немного отличаются от требований к визе временного резидента. Например, вы должны получить приглашение от школы DLI, которая одобрена Правительством Канады на обучение иностранных студентов. Также, вам понадобиться доказать, что студенческая виза в Канаду не будет являться способом иммиграции.

Подаваться на учебную визу в Канаду рекомендуется с поддержкой специалистов, так как процесс не из легких. Если вам нужна помощь, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам:

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В любом случае информация в статья будет для вас полезной. Подаете вы на визу в Канаду самостоятельно или при поддержке визового центра.

Для кого доступна студенческая виза в Канаду?

Независимо от вашей учебной программы или продолжительности программы, все иностранные граждане, желающие учиться в Канаде, должны будут получить разрешение на учебу. Чтобы подать заявку на получение разрешения, вы должны соответствовать следующим требованиям:

Вы должны быть зачислены в назначенное учебное заведение (DLI), а DLI должно быть в списке DLI с утвержденным планом готовности к COVID-19 ;

Вам необходимо доказать, что у вас достаточно средств на обучение и проживание как для себя, так и для членов семьи, которые приезжают с вами в Канаду. Ваш обратный транспорт также должен быть покрыт фондами;

Вы не должны иметь судимостей и подчиняться закону. Вам может потребоваться получить справку из полиции, если потребуется;

Вы должны быть в добром здравии, от вас также может потребоваться пройти медицинский осмотр;

Наконец, вам нужно будет доказать офицеру, что вы покинете Канаду после истечения срока действия вашей учебной визы.

DLI — это школа, одобренная правительством провинции или территории для иностранных студентов.

Для оформления визы от вас потребуются следующие документы:

Доказательство принятия;

Удостоверение личности;

Подтверждение финансовой поддержки.

Дополнительные документы, которые вам также могут понадобиться, включают:

Письмо с объяснением — это поможет офицеру понять, почему вы хотите учиться в Канаде;

Certificat d’acceptation du Québec — этот сертификат нужен, если вы хотите учиться дольше 6 месяцев в Квебеке;

Декларация опекуна (только для несовершеннолетних) — опекуном является ответственный взрослый, который является гражданином или постоянным жителем Канады, который будет заботиться о несовершеннолетнем ребенке и поддерживать его; а также

Другие документы — это может зависеть от вашей страны или региона.

Разрешение на учебу в Канаде действительно до завершения вашей учебной программы плюс дополнительные 90 дней . Датой завершения является день, когда ваша школа отправит вам письмо об окончании, стенограмму, степень или диплом.

В среднем время обработки канадской учебной визы может составлять до трех месяцев с момента получения вашего заявления Управлением по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады ( IRCC ). Однако, если вы проживаете в определенных странах, вы можете подать заявку на получение студенческой визы намного быстрее через Student Direct Stream.

Чтобы иметь возможность учиться в Канаде, необходимо выполнить ряд требований:

Быть зачисленным в Назначенное учебное заведение (DLI), и у вас должно быть письмо о принятии от DLI.

Иметь достаточно денег для оплаты обучения, расходов на проживание и обратного транспорта (для себя и любых членов семьи, которые приезжают с вами в Канаду).

Не иметь судимостей.

Иметь хорошее здоровье.

Докажите, что вы намерены покинуть Канаду, когда истечет срок действия вашего разрешения на учебу.

Чтобы студенческая виза в Канаду была оформлена, необходимо подать заявление

Итак, вы нашли свой идеальный канадский университет и получили письмо о зачислении. На этом этапе вам необходимо подать заявление на получение разрешения на учебу. Мы даем вам краткое описание шагов, связанных с подачей заявления на получение разрешения на учебу ниже:

Шаг 1. Проверьте соответствие требованиям. Убедитесь, что вы получили письмо о принятии и соответствуете критериям программы.

Шаг 2: Получите письмо о зачислении в назначенное учебное заведение (DLI)

Шаг 3: Соберите важные документы, такие как паспорт, подтверждение финансового положения, объяснительное письмо и другие необходимые документы.

Шаг 4: Оплатите регистрационные сборы и подайте заявку.

Пожалуйста, обратите внимание: иностранные студенты должны быть точными в информации, которую они предоставляют в своем заявлении, поскольку данные должны быть подтверждены необходимыми подтверждающими документами на более позднем этапе.

Ниже приведен список необходимых документов для получения разрешения на учебу в Канаде:

Доказательство принятия — письмо о принятии от вашего DLI

Удостоверение личности — паспорт и две фотографии паспортного размера. О требованиях к фото читайте здесь .

. Подтверждение финансовых средств — минимум 10 000 долларов США плюс дополнительные средства на каждого присоединяющегося к вам члена семьи. Вам потребуется подтверждение студенческой ссуды, счет в канадском банке на ваше имя, оплаченная плата за обучение и жилье, подтверждение финансирования (физическое лицо или школа), студенческая или образовательная ссуда и выписки из банка за четыре месяца.

Вас могут попросить предоставить дополнительную информацию, например:

объяснительное письмо – почему вы хотите учиться в Канаде;

certificat d’acceptation du Québec ( CAQ ) — если вы хотите учиться в Квебеке;

декларация опекуна (только для несовершеннолетних);

справка из полиции;

медицинские осмотры;

языковое тестирование;

биометрия;

и другие документы — это может варьироваться в зависимости от страны или региона.

Примечание. Мы призываем студентов собирать свои документы заранее, поскольку у вас есть только 30 дней, чтобы получить и подать их с даты, запрошенной сотрудником иммиграционной службы.

Как только ваша студенческая виза будет одобрена, вы получите рекомендательное письмо о порте въезда. Вам необходимо показать это письмо сотруднику пограничной службы по прибытии в Канаду, чтобы получить разрешение на учебу. Кроме того, вы получите eTA или визу временного резидента, которая позволит вам въехать в Канаду. Обязательно имейте под рукой печатную копию всех необходимых подтверждающих документов, если официальное лицо потребует их в порту въезда.

Что такое студенческий прямой поток?

Student Direct Stream (SDS) – это способ более быстрого получения разрешения на учебу . Время обработки может составлять всего 20 календарных дней . Чтобы подать заявку через SDS, вы должны быть резидентом одной из следующих стран:

Студенческий прямой поток Приемлемые страны Антигуа и Барбуда Бразилия Китай Колумбия Коста-Рика Индия Марокко Пакистан Перу Филиппины Сенегал Святой Винсент и Гренадины Тринидад и Тобаго Вьетнам

Необходимые денежные средства для студенческой визы

Человек, приезжающий в Канаду Сумма, необходимая в год Сумма, необходимая в месяц Вы (ученик) $10,000 $833 Первый член семьи $4,000 $333 Каждый дополнительный член семьи $3,000 $255

Иностранные студенты, обучающиеся на дневном отделении и имеющие действующее разрешение на учебу, могут взять с собой супруга или партнера по гражданскому браку. Мало того, ваш партнер прибудет в Канаду по открытой рабочей визе , что позволит ему работать где угодно в Канаде, пока вы учитесь.

Когда подать заявку на студенческую визу в Канаду весной 2023 года?

Начните подавать заявки в университеты или колледжи в период с октября 2022 по декабрь 2022 года. В большинстве школ весеннего набора в Канаде в 2021 году крайний срок подачи заявок будет установлен в месяце с октября по февраль. Важно также следить за обновленным набором на май 2023 года на веб-сайте школы и следить за тем, чтобы вы подавали заявку до установленного срока.

Почему отказывают в разрешении на учебу в Канаде?

Очень важно иметь подробный план обучения, который должен быть логичным и достаточно убедительным, чтобы показать офицеру, что основной целью вашего приезда в Канаду является учеба. Выбранная вами программа должна быть понятной сотруднику иммиграционной службы, и вам нужно будет объяснить, как квалификация, которую вы получаете в Канаде, поможет вам, когда вы вернетесь в страну своего происхождения.

Невыполнение вышеуказанного является одной из наиболее распространенных причин отказа в учебной визе. Помимо упомянутой причины, подтверждение финансового положения и отсутствие подлинных документов также входят в список причин, по которым вам может быть отказано в визе.

Вопрос: Каковы типичные проблемы, которые я могу предотвратить, чтобы увеличить свои шансы на получение разрешения на учебу?

Ответ: Вам необходимо создать как можно больше связей со страной проживания или страной рождения, чтобы убедить визового офицера, что вы покинете Канаду после учебы.

Лучшие курсы для обучения в Канаде

Подача заявки на курс, на котором у вас будет больше шансов получить работу после окончания учебы, всегда является отличной идеей. Многие учебные программы в Канаде очень ориентированы на отрасль, что значительно упрощает трудоустройство после окончания учебы.

Ниже приведены четыре самых популярных направления обучения для иностранных студентов:

Бизнес и финансы; Компьютерные науки и информационные технологии; Здоровье и медицина; а также Инжиниринг

Во всех областях карьеры, упомянутых выше, есть профессии, которые фигурируют в одном или нескольких списках востребованных профессий 11 провинций . Это означает, что у вас хорошие шансы найти работу после учебы.

Иностранные студенты, которые хотят работать в Канаде после окончания учебы, могут сделать это в рамках программы разрешения на работу после окончания учебы.

Дает ли студенческая виза в Канаду право на работу?

Студенческая виза в Канаду не дает право на работу. Однако, есть возможность получить специальное разрешение на работу по окончании учебы.

Разрешение на работу после окончания учебы ( PGWP ) позволяет иностранным студентам жить и работать в Канаде с открытой рабочей визой. Эта виза позволит вам работать в любом месте и у любого канадского работодателя. PGWP предназначен только для иностранных студентов, которые завершили обучение и получили квалификацию DLI.

Срок действия вашего PGWP будет зависеть от продолжительности вашей учебной программы. Внимательно изучите приведенную ниже таблицу, чтобы лучше понять срок действия вашей визы.

Определите длину вашего PGWP Продолжительность программы обучения Продолжительность разрешения на работу 8 месяцев — 2 года Вы можете получить PGWP, срок действия которого не превышает срок действия вашей учебной программы. 2 года и более Вы можете получить 3-летний PGWP. Если вы закончили более 1 программы Вы можете получить PGWP, действующий в течение всей продолжительности объединенных программ. Каждая программа должна иметь право на участие в программе PGWP и иметь продолжительность не менее 8 месяцев.

Иностранные студенты-выпускники, которые работали во время учебы или после окончания учебы, с большей вероятностью стали постоянными жителями Канады.

Многие студенты используют учебу как путь к работе или иммиграции в Канаду. Присоединяйтесь к более чем 530 000 иностранных студентов , убедившись, что вы соответствуете требованиям для получения студенческой визы в Канаду.

Поможет ли студенческая виза в Канаду иммигрировать?

Изначально ни в коем случае нельзя указывать, что вы хотите иммигрировать в Канаду и именно с этой целью получаете студенческую визу. Более того, вы должны доказать связь с родиной, иначе в визе попросту откажут.

Однако, наличие канадского опыта работы чрезвычайно ценно, если вы хотите иммигрировать в Канаду , так как это дает вам право на участие в таких программах, как Canadian Experience Class ( CEC ). CEC предназначена для иностранных граждан, ищущих постоянный вид на жительство в Канаде, которые получили канадский опыт работы с помощью временного разрешения на работу.

CEC подпадает под систему Express Entry, что упрощает подачу заявки из любой точки мира, поскольку Express Entry — это онлайн-система. Вам также не потребуется подтверждение расчетных средств, что сокращает время обработки до трех или четырех месяцев.

Программы иммиграции в Канаду

Если вы заинтересованы в обучении в Канаде, вы должны знать, что для иностранных студентов доступны варианты иммиграции. Давайте углубимся в пути иммиграции ниже:

Система экспресс-въезда

Система Express Entry — это онлайн-система, основанная на баллах, которая может доставить вас в Канаду раньше, чем вы думаете, — система предназначена для быстрого получения иммиграционных результатов.

Ниже представлены три программы Express Entry под одной крышей Express Entry:

1. Канадский опытный класс

2. Федеральная программа квалифицированных рабочих

3. Федеральная программа квалифицированных профессий

Express Entry работает на Комплексной системе рейтинга / оценки (CRS ), и потенциальные студенты будут выбраны из пула Express Entry на основе их накопленных баллов.

Провинциальная номинальная программа (PNP)

PNP — это программа , ориентированная на провинцию, ориентированная на квалифицированных рабочих, и она идеально подходит для тех, кто хочет работать в определенной провинции и обладает нужным набором навыков, которых не хватает в провинции. В свою очередь, канадские работодатели часто используют эту программу для найма квалифицированных иностранных рабочих, которые могут повысить ценность канадской экономики и восполнить нехватку рабочей силы в провинции.

Квалифицированным работникам, возможно, придется получить оценку воздействия на рынок труда (LMIA) от канадского работника. Положительный LMIA покажет, что ваш сотрудник имеет право нанимать квалифицированного иностранного работника.

Как получить ПМЖ в Канаде?

Хотя некоторые шаги могут зависеть от индивидуальных обстоятельств, критериев провинции и программы, приведенные ниже шаги являются в значительной степени стандартными при подаче заявления. Все иммиграционные программы потребуют от вас выполнения следующих шагов, если вы подаете заявление на постоянное проживание в Канаде:

Шаг 1: Проверьте, соответствуете ли вы критериям программы (и требованиям работы) — вы можете сделать это с помощью нашей оценки приемлемости.

Шаг 2: Проверьте свой балл Комплексной рейтинговой системы (CRS) — в системе Express Entry или других программах, основанных на баллах.

Шаг 3: Соберите документы, о которых мы сообщим вам в кратких электронных письмах.

Шаг 4: Создайте свой онлайн-профиль Express Entry — мы предоставляем эту услугу от вашего имени.

Шаг 5: Подайте заявку на наиболее подходящую программу, оплатите регистрационные сборы, и мы отправим вашу заявку.

Пожалуйста, обратите внимание: заявители, которые не были честны в предоставленной ими информации, вызовут задержку во времени обработки, и их заявка будет немедленно отклонена.

Если вам необходима помощь в оформлении визы в Канаду, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам: