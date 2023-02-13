Рабочая виза в Англию может быть получена гражданином РФ и стран СНГ при наличии приглашения от работодателя и соблюдения требований по оформлению визы.

К сожалению, рабочая виза в Англию самостоятельно вряд ли может быть оформлена. Вы можете попытаться, но это крайне трудоемкий процесс. Во-первых, нужно найти проверенного работодателя в Англии, которые не обманет по зарплате и предоставит все документы и соцпакет. Во-вторых: для оформления рабочей визы в Англию требуются познания в областях законодательства страны и миграционного законодательства.

Мы готовы помочь получить рабочую визу в Англию (Великобританию) сроком на 6 месяцев с возможностью продления. Возьмем на себя весь процесс оформления трудоустройства и коммуникацию с работодателем. Приглашение от работодателя предоставим. Срок оформления 2-4 месяца.

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просто любопытствует без особой цели;

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Ниже расскажем о том, как получить рабочую визу в Англию, чтобы вы имели представление о том, как происходит процесс.

Рабочая виза в Англию — кто может получить и какие есть требования?

Как правило, её охотно выдают высококвалифицированным специалистам. Но есть возможность найти рабочую специальность и на сельскохозяйственных фермах Англии. В любом случае, вам для начала придется найти работодателя в Англии, который оформит для вас приглашение.

Требования к рабочей визе в Соединенное Королевство варьируются в зависимости от того, какой уровень и виза нужны потенциальному работнику.

Виза Tier 2 включает в себя большинство долгосрочных виз, за исключением особых талантов, упомянутых в визе типа Tier 1.

Общая рабочая британская виза Tier 2 является наиболее распространенной для расширяющихся компаний, поскольку она предназначена для людей за пределами ЕЭЗ и Швейцарии, у которых есть предложение о работе в Великобритании.

Все заявители на общую рабочую визу должны иметь работодателя или лицензированного спонсора. Хотя требования различаются в зависимости от типа разрешения на работу, наиболее распространенными являются:

Анкета-заявителя, заполненная на английском языке.

Две цветные фотографии, сделанные в течение последних шести месяцев.

Действительный загранпаспорт

Доказательство финансовых средств для покрытия расходов на проживание в Великобритании

Подтверждение проживания

Подробный маршрут путешествия

Результаты анализов на туберкулез

Биометрическая информация

Письмо-приглашение для рабочей визы визы, от вашего работодателя.

Заверенные переводы всех документов

Также, понадобится подтверждения уровня вашего знания английского языка. Требуемый уровень владения английским языком — минимальный уровень B1 по шкале Common European Framework of Reference for Languages для чтения, письма, разговорной речи и понимания английского языка.

Большинству заявителей на получение визы Skilled Worker потребуется доказать, что они отвечают требованиям владения английским языком, если только они еще не сделали это в рамках предыдущего иммиграционного заявления в Великобританию или если они не являются гражданами одной из стран, освобожденных от налога.

Правила и требования для получения визы изложены в документе «Skilled Worker». В соответствии с этим маршрутом заявители должны будут набрать в общей сложности 70 баллов, чтобы иметь право на получение визы, включая граждан ЕЭЗ, принятых на работу из-за пределов Великобритании после 1 января 2021 года и не имеющих права на получение статуса в рамках Схемы урегулирования ЕС.

Применимый порог в 70 баллов для визы Skilled Worker состоит из 50 баллов за обязательные или «не подлежащие обмену» критерии (например, предложение о работе, владение английским языком и необходимый уровень квалификации для предлагаемой работы) и 20 баллов за что классифицируется как «торгуемый» критерий.

Каким требованиям должен соответствовать английский работодатель?

Работодатели, намеревающиеся нанять граждан ЕС и стран, не входящих в ЕЭЗ, приехавших в Великобританию на работу с 1 января 2021 года, должны будут подать заявку на получение спонсорской лицензии. Это разрешение, необходимое британским работодателям для найма иностранных мигрантов для работы в Великобритании на определенную должность в соответствующей квалифицированной профессии.

Работодателям не нужно иметь лицензию для найма кого-либо с рынка труда-резидента с существующим правом на работу в Великобритании, например, лиц, имеющих бессрочный вид на жительство, и граждан Великобритании. Сюда также входят граждане ЕЭЗ, которым был предоставлен статус оседлых или предварительно оседлых в соответствии со схемой поселения ЕС.

Для граждан стран, не входящих в ЕЭЗ, и работодателей граждан стран, не входящих в ЕЭЗ, которые, возможно, привыкли к предыдущему процессу получения визы в Великобританию, виза квалифицированного работника должна стать долгожданным изменением — хотя основные принципы остаются в целом теми же, некоторые требования менее обременительны. по сравнению с визой старого образца в рамках уровня 2 балльной системы. Например, приостановлено ограничение количества выдаваемых виз для квалифицированных рабочих, а тест на рынке труда резидента был отменен.

Для граждан ЕЭЗ, приезжающих в Великобританию на работу с 1 января 2021 года, и британских работодателей, привыкших нанимать граждан ЕЭЗ без каких-либо ограничений в соответствии с правилами ЕС о свободе передвижения до 2021 года, виза квалифицированного работника будет неизведанной территорией. Работодатели, желающие нанять граждан ЕЭЗ или стран, не входящих в ЕЭЗ, для выполнения квалифицированной работы, должны будут иметь лицензию на спонсорство, чтобы иметь возможность спонсировать рабочих-мигрантов, прежде чем люди смогут подать заявление на получение визы.

Чтобы иметь право на получение лицензии спонсора квалифицированных рабочих, организация должна предоставить доказательства того, что она является подлинной организацией, работающей на законных основаниях в Великобритании, и что она подходит для спонсирования квалифицированных рабочих-мигрантов. При оценке пригодности UK Visas and Immigration (UKVI) рассмотрит, если:

Организация может предложить работу в Великобритании, которая соответствует требуемому порогу навыков RQF3 или выше, и платить зарплату не менее 25 600 фунтов стерлингов или действующую ставку за работу, в зависимости от того, что выше.

Организация способна выполнять обязанности спонсора, если у нее есть соответствующие системы и методы работы с персоналом, а также подходящий ключевой персонал для этого. Ключевой персонал — это люди, которые будут управлять системой управления спонсорами (SMS) и будут нести ответственность за выполнение обязанностей лицензированного спонсора.

Организация, ее ключевой персонал и руководство являются честными и надежными, если имеется история иммиграционных нарушений или соответствующие непогашенные уголовные судимости, связанные с теми, кто участвует в повседневном управлении бизнесом, или ключевой персонал, указанный в спонсоре заявление на получение лицензии, то это может стать причиной отказа в выдаче визы.

Рабочая виза в Англию — типы

Рабочая виза в Англию имеет несколько типов, в зависимости от квалификации заявителя и рабочей специальности. Расскажем о них ниже.

Виза для высококвалифицированных рабочих Tier 1

С июня 2008 года все граждане стран, не входящих в ЕЭЗ-ЕС, могут быстро получить визу без помощи спонсоров, когда они находятся в рамках высококвалифицированной миграционной визы. Этот тип визы предназначен для квалифицированных работников с опытом работы в своей стране. От них требуется высокая квалификация и свободное владение английским языком. Преподаватели университетов, доктора и т. д. имеют право на участие в этой схеме.

Начисление баллов зависит от вашего возраста, уровня образования, уровня письменного и разговорного английского языка, прежней зарплаты и многолетнего опыта работы в вашей стране. Ожидается, что вы наберете не менее 75 баллов, чтобы претендовать на эту визу, и у вас должно быть подтверждение наличия достаточных средств для получения визы.

Рабочая виза для квалифицированных рабочих Tier 2

Чтобы претендовать на разрешение на работу в соответствии с этим уровнем, вы должны иметь действительное предложение о работе и надежную поддержку от местного спонсора до подачи заявления на визу. Ваш работодатель, проживающий в Великобритании, должен иметь зарегистрированную лицензию, чтобы иметь возможность спонсировать вас. Общий процесс отбора аналогичен процессу получения визы. Виза действительна в течение трех лет и одного месяца. Вы можете запросить продление на 2 года после истечения срока действия. После пяти лет непрерывной работы в Соединенном Королевстве вы сможете подать заявление на получение постоянной визы на жительство в Великобритании.

Временный рабочий

Чтобы претендовать на этот тип разрешения на работу, вы должны иметь действительное предложение о работе в Великобритании от аккредитованного работодателя. Вам также потребуется сертификат спонсора с достаточным количеством баллов, чтобы иметь право на участие. Ваша текущая ситуация и должность, которую вы собираетесь занять, также повлияют на визу, которую вы подаете.

Виза для работы в отпуске Tier 5

По этой схеме гражданам стран Содружества, таких как Япония, Канада, Новая Зеландия, Австралия и т. д., разрешается жить и работать до двух лет, включая 12 месяцев, в течение которых им разрешено работать. Кандидаты должны быть в возрасте от 17 до 30 лет, иметь спонсора (например, правительство) и иметь минимальное количество баллов. Они также должны иметь доказательства наличия достаточных средств на время их пребывания. Дополнительную информацию можно найти здесь.

Претенденты на участие в программе молодежной мобильности должны будут покинуть Великобританию после истечения срока действия визы. Членам семьи не разрешается въезжать в Великобританию, за исключением случаев, когда они одновременно подают заявление на получение визы (и очень важно, чтобы они соответствовали всем требованиям). Участники программы Youth Mobility также могут подать заявку на продление, когда они прибудут в Великобританию.

Как можно подать заявление на получение рабочей визы в Англию?

Есть два способа подачи документов:

Подача напрямую через генеральное консульство Объединенного Королевства.

Подача документов через визовые центры. Например, через наш.

Следует уточнить, что подача через генеральное консульство в РФ невозможно на данный момент, так как оно не принимает заявления на выдачу визы напрямую. Поэтому, необходимо либо обращаться в визовые центры, либо подавать документы в другой стране, где есть английское консульство.

Если вы будете подавать документы, то записаться на прием можно либо по телефону, либо через личный кабинет визового центра (если таковой имеется).

Стоимость получения рабочей визы

Следует быть готовым, что рабочая виза в Великобританию очень недешевая в связи с тем, что страна проводит довольно жесткую миграционную политику. Конкретно в России, вам придется заплатить как стоимость консульского сбора, так и стоимость услуг визового центра.

Стоимость консульского сбора составляет около 550 фунтов. К этому следует прибавить стоимость сбора визового центра, который варьируется в зависимости от срока, на который выдается виза, а также от типа визы. Узнать точную стоимость можно по запросу у наших специалистов:

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В какой срок может быть получена рабочая виза в Англию? Где её получить?

Рабочая виза в Англию может быть оформлена в срок от 2 до 4 месяцев с момента сдачи отпечатков пальцев в британских визовых центрах.

Отслеживать готовность документов можно на сайте визового центра или посольства по личному коду. Забрать готовую визу можно самостоятельно или обратиться за помощью к доверенному лицу. Паспорт и виза хранятся в центре до 30 дней, затем отсылаются в английское посольство в Москве до востребования.

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