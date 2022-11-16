Текущая ситуация с шенгенскими визами и консульствами. Краткая сводка, куда сейчас можно россиянам получить визу без проблем. По всем вопросам обращайтесь в наш визовый центр в Москве.

🇮🇹 Италия: Запись на личную подачу на декабрь.

Мы оказываем услуги по подаче документов в ближайшие дни, независимо от официальной записи. Сроки рассмотрения, ориентировочные — три недели. По-прежнему выходят визы и на год и на два года. Менее лояльны стали в плане сроков виз!

🇬🇷 Греция:

Запись возможна на ближайшие дни, рассмотрение от четырех рабочих дней. Ставят плохо, в лучшем случае, однократные визы. Много отказов.

Консульский отдел в г. Новороссийске (к нему относиться весь ЮФО), вообще может аннулировать визу после выдачи паспорта, они проверяют предоставленную «легенду», и в случае ее неподтверждения, звонят или отправляют письмо с требованием предоставить паспорт для отмены визы!

🇪🇸 Испания:

Рассмотрение от 2-х недель, подать можем в самые ближайшие дни. Напоминаю- биометрия сдается каждый раз, при обращении за визой. Ставят визы нормально выходят визы и на полгода, и на год, и на два.

🇩🇪 Германия:

Германия очень сильно ужесточила требования к заявителям, по частным/деловым поездкам; обязательная проплата билетов/отелей при оформлении туристических виз; европейские страховки, и выписки из европейских банков. Визы ставят короткие, обычно на 30 дней.

🇧🇬 Болгария:

Многократные визы только для тех, у кого были шенгенские/болгарские/хорватские визы. В чистые паспорта одна/двукратные не более чем на 6 месяцев.

🇫🇷 Франция :

Визы выходят на срок до пяти лет (⚠️у кого все хорошо с визовой историей, использованием виз, доходами и финансами). Заносим документы в течение 2-2,5 недель, есть возможность делать без записи!

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