Студенческая виза в Англию необходима студентам, которые хотят пройти обучение в этой стране. В отличии от туристической визы, студенческая виза в Англию подразумевает получение приглашения от учебного заведения по специально установленной форме. Этот документ является одним из обязательных, чтобы получить визу в Англию. Сегодня эксперты VISA ONLINE расскажут, как получить студенческую визу в Англию и дадут пошаговую инструкцию.

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Студенческая виза в Англию и правила ее получения

Наиболее важным и первостепенным документом, без которого невозможно получение студенческой визы в Англию, является выданное в электронном виде Министерством внутренних дел (Home Office) подтверждение о зачислении в ряды слушателей — Confirmation of Acceptance for Studies (CAS). В документе, как правило, содержится:

Юридическая информация об учебном заведении;

Направление и продолжительность выбранного будущим английским студентом курса;

Сведения о полной стоимости обучения и первоначальном взносе.

Не последним делом будет подтверждение своей финансовой состоятельности. Это один из главных критериев, по которому принимается решение о выдаче студенческой визы.

Также, в качестве сопроводительных документов будет необходимо приложить:

Справку с прежнего места обучения;

Сертификат о прохождении аналогичных профессиональных курсов;

Рекомендательное письмо. Это может быть как письмо от английских коллег, так и рекомендательные письма с ваших предыдущих мест обучения.

Какие учебные заведения имеют право выдать приглашение для оформления студенческой визы? Вы должны быть зачислены в аккредитованное, легальное учебное заведение на территории Англии для того, чтобы успешно получить студенческую визу. Оно должно соответствовать всем стандартам качестве, установленным государством, а также иметь спонсорскую лицензию. Этот документ позволяет учебному заведению Великобритании принимать студентов из-за рубежа. Только определенные заведения могут претендовать на получение спонсорской лицензии, такие как: Независимые школы, не являющиеся под контролем местных органов власти.

Вузы Англии, как государственные, так и частные, а также колледжи. Спонсорская лицензия позволяет предоставлять зарубежным студентам визы двух видов: студенческая виза и детская студенческая виза. Школы и академии, находящиеся под ведомством и контролем Англии, не могут получить спонсорскую лицензию и обучать иностранных студентов. Студенческая виза в Англию бывает 4 видов

Студенческая виза не едина для всех. Существует несколько подвидов:

Standard Visitor visa . Подходит для прохождения краткосрочных языковых курсов, длительностью не более 6 месяцев. Дает право изучать в течение этого полугодия несколько разных курсов.

. Подходит для прохождения краткосрочных языковых курсов, длительностью не более 6 месяцев. Дает право изучать в течение этого полугодия несколько разных курсов. Short-term study visa . Подходит для изучения английского языка на краткосрочных курсах длительностью 6–11 месяцев.

. Подходит для изучения английского языка на краткосрочных курсах длительностью 6–11 месяцев. Student visa . Предназначена для длительного обучения в британских университетах и колледжах граждан России старше 16 лет. Наделяет правом трудоустройства. Требует подтверждения знания английского языка.

. Предназначена для длительного обучения в британских университетах и колледжах граждан России старше 16 лет. Наделяет правом трудоустройства. Требует подтверждения знания английского языка. Child Student visa. Предназначена для длительного обучения в Англии детей 4–17 лет. Дает учащимся старше 16 лет право трудоустраиваться на неполный рабочий день в течение семестра и на полный – на каникулах.

Какие документы необходимы для получения студенческой визы в Англию?

Существует общий пакет документов, необходимый для получения любого типа визы:

Загранпаспорт. Важно, чтобы в нем было хотя бы две чистые страницы, А также, чтобы срок действительности документа не истекал за время предполагаемой поездки.

Неплохим подспорьем станет наличие предыдущих загранпаспортов, по которым вам выдавались визы. Это станет для консульства гарантом того, что вы не собираетесь нелегально переезжать в Англию и вернетесь после обучения.

Заполненная на английском языке анкета заявителя для получения визы.

Подтверждение в письменном виде от университета или иного учебного заведения Англии, что приняло вас на обучение. Это может быть приказ о зачислении.

Важно быть готовым к тому, что вуз может запросить подтверждения знани вами английского языка и потребовать соответствующий сертификат. Это может быть сертификат о сдаче IELTS или TOEFL.

Документы, подтверждающие вашу финансовую состоятельность. Это могут быть справки о доходах семьи, или же выписка с банковского счета, на котором содержится необходимая сумма. Здесь луче всего следовать принципу «чем больше, тем лучше» на момент подачи документов.

Документы, подтверждающее наличие у студента места проживания на время обучения. Это актуально в тех случаях, когда вуз не предоставляет мест в общежитии. Договора аренды будет достаточно.

Среди студентов распространена практика «совместной аренды» — это когда группа студен тов договаривается об аренде большой квартиры или дома в пригороде. Зачастую, финансовой выгоды от этого больше, чем если вы будете арендовать жилье в одиночку.

Если студент на момент подачи заявления не достиг совершеннолетия, то необходимо письменное согласие родителя, или его законного представителя (опекуна).

Это основные документы, без которых заявление не будет принято. Но можно приложить дополнительный, необязательный пакет документов, что увеличит вероятность одобрения заявки:

Справка о доходах семьи. Подойдет 2-НДФЛ.

Выписку о движении ваших средств из банка. Это станет гарантом того, что предоставленные выписки не фиктивны и не созданы на деньгах, полученных в долг, которые будут возвращены сразу после одобрения.

Документы, подтверждающие у вас наличие транспортных средств, а также наличие недвижимости.

Выписки и справки о прочих ваших активах.

Перечисленные в качестве дополнительных документы необходимы для того, чтобы подтвердить истинность намерений студента и то, что после окончания обучения он вернется в страну пребывания.

Возможные причины отказа в получении визы

Неточность. В Англий очень жесткая иммиграционная политика, и отказ можно поучить за малейшее противоречие в предоставленном пакете документов. Если данные в анкете и документах различаются, то заявитель получит отказ с высокой долей вероятности.

Чтобы не возникло никаких проблем, важно, чтобы вся предоставленная в анкете информация была подтверждена документально справками, выписками.

Учебное заведение, в котором вы планируете обучение, должно иметь аккредитацию.

Студенческая виза в Англию — заполнение анкеты

Перед началом заполнения анкеты, важно проверить актуальность и достоверность своих данных. Как упомянуто выше, малейшие расхождения в предоставленной информации, могут стать поводом для отказа.

Если ваш уровень английского недостаточно высок, найдите человека, чей уровень достаточен для корректного заполнения документа.

Первым шагом, нужно перейти на сайт консульства Великобритании по ссылке ниже и зарегистрироваться на нем: https://visas-immigration.service.gov.uk/apply-uk-visa

На открывшейся странице нажимаем пункту «Apply for myself» если заполняете анкету для себя.

Далее откроется страница, на которой нужно будет выбрать тип необходимой визы в зависимости от срока планируемого обучения, а также заполнить личные данные из загранпаспорта.

После, вы получите уведомление о том, что анкета создана. Для ее заполнения необходимо нажать на кнопку «Go to application».

Вы попадете на страницу, которая и является актуальной страницей для заполнения.

Далее, выбираем язык подсказок. Вы сможете читать вопросы на русском языке. Но заполнять все нужно будет на английском, поэтому здесь вам потребуется англоязычный помощник.

Далее, необходимо будет выбрать тип получаемой визы (в нашем случае — студенческой), а также страну, в которой будут сдаваться биометрические данные)

Далее необходимо будет указать актуальный адрес электронной почты и пароль

Очень важно указать актуальные контактные данные. особенность сайта в том, что вы не создаете личный кабинет. На вашу электронную почту придет ссылка, по которой вы сможете продолжать заполнение своей анкеты. Если вы укажете нерабочую почту или же ту, к которой у вас нет доступа, то вернуться к заполнению вы не сможете и вам придется проходить всю процедуру с самого начала.

Далее выбираем предпочтительный способ для связи. Можно выбрать опцию для контактов через телефонные звонки или же посредством смс-сообщений.

Важно подметить, если вы выбираете иной способ связи, кроме первого, вам придется пояснить, с чем это связано.

Приступаем к заполнению личных данных. Указываем имя и фамилию в соответствии с данными в вашем загранпаспорте. Если у вас менялись имя или фамилия — это также необходимо указать. В анкете под это будет отдельная графа.

Далее указываем пол и ваше семейное положение

Необходимо указывать ваш биологический пол в соответствии с вашими паспортными данными. Даже если вы сами себя идентифицируете как противоположный указанному в документах.

Далее, необходимо указать адрес вашего проживания и почтовый индекс

Указывать адрес нужно не тот, что у вас стоит по прописке, а фактический. В консульстве тщательно проверяются все предоставляемые данные и в случае расхождения документальных и фактических данных вам откажут в выдаче визы. Также, при заполнении, необходимо следовать правилам транслитерации. Имена собственные (названия улиц, имена собственные) подвергаются транслитерации.

Далее, необходимо будет указать дополнительную информацию о вашем месте жительства и ответить на вопросы о том, являетесь ли вы собственником жилья и сколько проживаете по указанному адресу. Если вы проживаете по текущему месту жительства менее двух лет, то вам необходимо будет указать и предыдущие адреса проживания.

Далее, заполняем паспортные данные. Вам не нужно писать «№», если ваш документ сроком более чем на 5 лет. Также нет необходимости в пробелах между цифрами (между серией и номером)

Также нужно указать дату выдачи, дату окончания срока действия документа, а также учреждение, что выдало вам этот документ.

Далее будет пункт «Your identity card». Здесь необходимо будет данные из вашего российского паспорта. Многие по ошибке вписывают здесь данные водительских прав, но делать этого категорически нельзя, иначе высока вероятность получения отказа. Если паспорт отсутствует в силу возраста заявителя, то нажимаем на пункт «No» в анкете.

Далее, указываем ваше гражданство, а также страну и дату рождения

Нужно быть осторожным с графой «страна рождения». Указывать ее необходимо строго в соответствии с данными заграничного паспорта.

Далее, будет дополнительный пункт, уточняющий наличие двойного гражданства, или же наличие в прошлом другого гражданства. В случае наличия таковых, данные также необходимо указать.

После, у вас потребуют данные о месте вашей работы. К студентам это не относится, поэтому этот пункт можно опустить.

Далее, нужно будет заполнить данные о вашем предполагаемом месте проживания, о ваших спонсорах на время обучения. В информации о спосоре, нужно будет указать его личные данные, место работы, его финансовое состояние, а также четко обозначить сумму, которую будет и готов платить ваш спонсор.

Указывая цель визита, выбираем пункт «Academic»

Далее, будут уточняющие вопросы о том, получали ли вы визу в Великобританию до этого, находились ли ранее в стране нелегально, проживает ли кто-либо из родственников на территории Англии, нарушали ли вы британские законы. Заполняем честно. Правду от иммиграционной службы сокрыть все равно не удастся, а честность намерений может помочь с получением визы.

В самом конце, будет пункт «Additional Information». Это может быть даже мотивационное письмо, или же иная информация, о которой лучше знать в консульстве.

Нажимаем на галочку, что будет являться подписью при заполнении анкеты и оплачиваем анкету. Цена будет зависеть от срока студенческой визы.

Готово! Вам нужно сохранить чек-лист и анкету, после чего записаться на подачу документов в ближайший визовый центр.

Где подавать документы на получение визы?

На данный момент, Консульство Великоритании не принимает заявления напрямую. Из-за этого, подача документов возможна только через визовые центры.

Сколько стоит оформление визы?

Стоимость зависит от того, самостоятельно ли вы оформляете визу через генеральное консульство или же пользуетесь услугами визового центра. Во втором случае, помимо консульского сбора, вам придется оплатить услуги визового центра.

Консульский сбор на студенческую визу варьируется от планируемого срока получения.

Краткосрочная студенческая виза на 6 месяцев — 10000 руб.

На срок от 6 до 11 месяцев — 20000 руб

На срок до 5 лет — 36000 руб.

На данный момент, консультва Великобритании напрямую не принимают заявления от граждан на получение визы, поэтому обращение необходимо подавать через визовые центры. Вместе с их услугами, обозначенные выше цены вырастают на 5-7 тысяч рублей в зависимости от выбранного вихового центра.

Как получить визу после того, как все документы были поданы?

Есть несколько способов:

Совершить звонок на рабочую линию в визовый центр, через который вы подавали заявку на получение.

Можно написать письмо на электронную почту с просьбой уточнить информацию

Если вам нужна срочная информация о готовности документа, то лучше всего не дожидаться письменного ответа и уточнить все вопросы по телефону.

Есть еще один способ — проверить по номеру вашего запроса в личном кабинете на сайте визового центра если таковой имеется.

Визовые центры чаще всего отправляют смс о готовности документа на ваш номер телефона. Уведомление о готовности или отказы вы можете получить прямо по смс.

После получения уведомления, вам нужно снова посетить визовый центр и забрать готовый документ.

Если у вас остались вопросы или вам требуется помощь в получении студенческой визы в Англию, то обращайтесь к нашим специалистам: