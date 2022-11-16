Рабочая виза в Канаду для россиян — это разрешительный документ временного действия для пересечения границы с Канадой и последующего трудоустройства на законных основаниях. Рабочая виза в Канаду преимущественно выдается гражданам с высшим образованием, которые могут стать ценными кадрами и внести свой вклад в экономику страны. Рабочие специальности обслуживающего персонала менее приоритетны. Однако, есть специальная программа для выдачи виз людям, которые хотят работать в сфере социального обслуживания: уход за пожилыми, инвалидами и т.д. Эксперты Visa Online расскажут, как получить рабочую визу в Канаду.

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Нужно ли разрешение на работу в Канаде?

Если вы планируете жить и работать в Канаде и не связаны с этой страной, по закону вы обязаны иметь разрешение на работу — например, гражданам или постоянным жителям Канады разрешение на работу не требуется. Тем не менее, существует много типов разрешений на работу, и важно знать, какое из них вам нужно, прежде чем вы начнете свое путешествие в Канаду. Следующие факторы, указанные ниже, будут определять ваше право на получение необходимого типа разрешения на работу:

тип вашей занятости;

канадский работодатель, на которого вы можете работать;

где вам разрешено работать;

как долго вы можете продолжать работать и

время или периоды работы.

Примечание:

Есть определенные профессии, которые не требуют разрешения на работу:

Журналист или съемочная группа.

Судья или арбитр.

Спортсмен или тренер спортсмена.

Артист и его персонал.

Приглашенный спикер, но только если мероприятие длится до пяти дней.

Академик, но только для оценки или изучения исследовательских проектов.

Тренер компании, но только для обучения в канадском отделении вашего работодателя.

Теперь давайте рассмотрим типы разрешений на работу и их категории.

Все разрешения на работу в Канаде относятся к одной из двух категорий:

Открытая рабочая виза в Канаду

Это разрешение или рабочая виза позволяет вам работать на любого канадского работодателя в любой точке Канады в течение установленного периода времени. Вы не потеряете разрешение на работу, если поменяете работу.

Это разрешение обычно зарезервировано для определенных потоков, таких как Программа рабочего отпуска International Experience Canada (IEC) или Международная программа мобильности . , которая позволяет молодым людям из определенных стран работать и путешествовать в Канаде для получения международного опыта.

Рабочая виза в Канаду для работы на конкретного работодателя

Это разрешение позволяет вам жить и работать в Канаде на конкретного работодателя в течение всего срока вашей работы. Поэтому вам, возможно, придется вернуться на родину, если вы потеряете работу.

Вот несколько разбивок некоторых конкретных рабочих программ, подпадающих под эти две категории:

Временное разрешение на работу за границей (TWFP). Временным иностранным работникам выдаются разрешения на работу для конкретных работодателей / закрытые разрешения на работу в соответствии с TWFP. Это позволяет им работать только на работодателя, указанного в их заявлении на получение разрешения на работу.

Разрешение на последипломную работу — PGWP предназначено для иностранных выпускников высших учебных заведений Канады (DLI), которые хотят остаться в Канаде для работы.

Глобальный поток талантов. Global Talent Stream — эта программа позволяет инновационным канадским компаниям из списка профессий GTS нанимать узкоспециализированных иностранных работников в определенных областях без LMIA.

Программа международной мобильности (IMP) позволяет канадским работодателям нанимать иностранных работников без LMIA , если эта должность отвечает культурным и экономическим интересам Канады. Это обеспечивает более быструю обработку и гораздо более простой процесс подачи заявки, чем в программе временных иностранных рабочих, которая требует LMIA и зависит от рынка труда.

Тем не менее, существуют десятки типов разрешений на работу помимо этих, специально разработанных для каждой возможной ситуации. Посмотрите на этой странице полный список различных видов канадских рабочих виз.

Если вы не уверены, какое разрешение вам нужно, вам следует поговорить с регулируемым канадским консультантом по иммиграции (RCIC). RCIC оценит ваши полномочия, поможет найти правильный способ переезда в Канаду и проведет вас через процесс подачи заявления.

Какие преимущества дает рабочая виза в Канаду?

Известно, что в Канаде очень высокая минимальная заработная плата, а покупательная способность канадских рабочих выше, чем у большинства стран первого мира. По данным SalaryExpert.com , средняя зарплата в Канаде составляет $66 483 в год.

Однако это сильно различается в зависимости от вашего региона, поскольку в разных регионах разные ключевые отрасли и стоимость жизни, что, в свою очередь, влияет на заработную плату. Средняя заработная плата в каждой провинции Канады выглядит следующим образом:

Провинция Средняя годовая заработная плата (канадский доллар) Квебек 64 973 Новая Шотландия 59 634 Нью-Брансуик 59 567 Манитоба 60 099 Саскачеван 61 429 Альберта 68 744 британская Колумбия 68 477 Онтарио 67 346 Нунавут 70 872 Юкон 69 208 Северо-западные территории 72 665 Ньюфаундленд и Лабрадор 60 831 Остров Принца Эдуарда 60 366

Таким образом, рабочая виза в Канаду дает возможность работать на престижных вакансия с достойной оплатой труда.

Как получить предложение от работодателя на рабочую визу в Канаду?

Рабочая виза в Канаду не может быть выдана без четкого предложения о работе от одного из правительств Канады из списка подходящих канадских работодателей. Лучший способ поиска работы в Канаде — искать в Интернете. Многие из лучших сайтов вакансий в Канаде предлагают не только тип предлагаемых вакансий, но и заработную плату, которую они могут предложить. Вот некоторые из лучших сайтов по трудоустройству в Канаде:

The Canada Job Bank

Indeed.ca

Linkedin

Glassdoor

ZipRecruiter

Канадский банк вакансий выделяется в этом списке, поскольку это государственная служба, а это означает, что все рабочие места в Канадском банке вакансий предоставляются подходящими канадскими работодателями.

Примечание: Пожалуйста, будьте осторожны с мошенниками, которые используют уязвимых соискателей, предоставляя им поддельные письма с предложениями о работе. Вместо этого внимательно прочитайте информацию далее, чтобы убедиться, что у вас есть действительное письмо с предложением о работе.

Как убедиться, что имею право на получение разрешения на работу в Канаде?

Существует три основных набора требований для получения разрешения на работу в Канаде. Во-первых, для вас как заявителя. Во-вторых, для вашего канадского работодателя. Каждый должен соответствовать определенному набору критериев.

Квалификационные требования

Чтобы иметь право на получение разрешения на работу, вы должны:

Докажите офицеру или руководящему органу, что вы покинете Канаду после окончания вашей работы;

Не иметь судимостей и не совершать преступлений в течение всего срока действия разрешения на работу;

Не представлять никакой опасности для безопасности Канады;

Быть в добром здравии (по результатам медицинского осмотра);

Работайте только у подходящих канадских работодателей;

Не работать на работодателя, который предлагает эскорт-услуги, стриптиз, эротические танцы или эротический массаж и

Иметь достаточно документов, подтверждающих ваше право на въезд в Канаду.

Критерии приемлемости вашего работодателя

Ваш работодатель должен пройти оценку воздействия на рынок труда (LMIA). Этот документ доказывает, что они не могут заполнить вакансию на месте и, следовательно, нанимают таланты за границей, чтобы заполнить местный рынок труда Канады. Здесь полностью объясняется процесс LMIA и его важность .

Ваш работодатель также должен быть в списке правомочных работодателей Канады, который вы можете найти на веб-сайте правительства Канады.

Рабочая виза в Канаду — подаем заявление

После того, как вы получили предложение о работе и убедились, что имеете право на получение разрешения на работу, вам нужно начать подавать заявку. Процесс подачи заявки выглядит следующим образом:

Шаг 1 — Соберите документы

Вы должны предоставить следующую документацию, подтверждающую, что вы соответствуете критериям приемлемости.

Удостоверение личности

Действительный паспорт или проездной документ

Две (2) фотографии себя и членов семьи или гражданского партнера (если применимо)

Подтверждение занятости в Канаде

Копия оценки воздействия на рынок труда (LMIA) вашего работодателя.

Копия трудового договора

Доказательство того, что вы имеете право на работу

действующий канадский провинциальный или территориальный торговый сертификат

образовательные требования

прошлый опыт работы указан в резюме

Доказательство родства

свидетельство о браке

свидетельства о рождении

Уставная декларация Союза общего права (IMM 5409)

Другие документы

Эти документы часто требуются только для определенных потоков или запрашиваются после подачи заявки. Тем не менее, мы рекомендуем вам получить необходимые документы до подачи, что может ускорить время обработки.

Подтверждение вашего текущего иммиграционного статуса в этой стране или территории.

Если вам требуется разрешение на повторный въезд в страну вашего паспорта, вы должны получить его до подачи заявления.

Справка о несудимости полиции

Подтверждение медицинского осмотра

Оценка образования. Это в первую очередь для квалифицированных иностранных рабочих, которые должны доказать, что их полномочия действительны и соответствуют их профессии.

Примечание: это только предварительный список документов. Ваше разрешение на работу может потребовать более конкретную документацию. Чтобы точно знать, какие документы вам нужны, ознакомьтесь с контрольным списком документов (IMM 5488) на веб-сайте правительства Канады.

Каковы наилучшие способы проверки ваших документов для подачи заявления на иммиграцию в Канаду?

Вы должны отправить их в RCIC, чтобы проверить, соответствуют ли имеющиеся у вас документы иммиграционной программе, на которую вы претендуете.

Шаг 2. Подготовьте ответы

После того, как вы собрали свои внешние документы, вы должны заполнить несколько форм, чтобы получить разрешение на работу. Они следующие:

Заявление на получение разрешения на работу за пределами Канады (IMM 1295).

Полномочия на раскрытие личной информации назначенному лицу (IMM 5475).

Информация о семье (IMM 5645 или IMM 5707).

Уставная декларация Союза общего права (IMM 5409) (если применимо).

Использование представителя (IMM 5476).

Примечание: чтобы правильно заполнить эти формы, вам необходимо понимать Канадскую национальную систему классификации профессий (NOC). Каждая профессия в Канаде имеет свой код NOC, который вы должны знать, чтобы въехать в Канаду.

Шаг 3. Создайте онлайн-аккаунт

После того, как вы заполнили все необходимые формы, вам необходимо создать онлайн-аккаунт на веб-сайте правительства Канады. Вы можете сделать эту часть процесса на бумаге через визовый отдел, но это может значительно увеличить время обработки.

Шаг 4 — Получите личный контрольный список

После того, как вы загрузите свои документы и введете все свои данные, вы получите персонализированный контрольный список процессов, которые вы должны выполнить, и документацию, необходимую для подтверждения того, что вы это сделали. Вы не получите действительное разрешение на работу, если вы не соответствуете всем критериям.

Шаг 5 — Оплатите сборы за оформление визы

После того, как вы заполнили заявление на получение визы, вы должны оплатить сборы за обработку. Они следующие:

Сборы канадских долларов Разрешение на работу (включая продление) – на человека 155 Разрешение на работу (включая продление) – на группу (3 и более исполнителей) Это максимальная плата за трех или более исполнителей, подающих заявку в одно и то же время и в одном месте. 465 Владелец открытого разрешения на работу (если применимо) 100

Шаг 6 — Отправьте заявку

После того, как вы заполнили заявку и оплатили все сборы, вы можете подать заявку. После того, как вы подадите заявку, IRCC проверит, заполнена ли она и выполнены ли все критерии. Старайтесь не пропускать ни одного поля, и если ваша заявка будет неполной, это может привести к задержке во времени обработки, и ваша заявка будет возвращена вам.

Если ваша заявка будет одобрена, вы получите рекомендательное письмо, подтверждающее это.

Тем не менее, это не гарантирует, что вы сможете въехать в Канаду, так как окончательное решение остается за официальным лицом канадского порта въезда.

Если вам необходима помощь в оформлении рабочей визы в Канаду, рекомендуем обратиться к нашим специалистам. Мы подберем вакансии, подготовим документы и обеспечим сопровождение от момента подачи заявления до получения визы в Канаду.