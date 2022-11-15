Нужна ли виза в Канаду для россиян? Разумеется, да. Даже если вы собираетесь лететь в другую страну, а в Канаде у вас будет пересадка. Но не нужно расстраиваться – оформление транзитной визы, даже в условиях обстоятельств 2022 года, больших трудностей не представляет.

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Нужна ли виза в Канаду для россиян при транзитном перемещении?

Транзитная виза позволяет прилететь в Канаду из одного государства, а потом вылететь в другое. Пересечение границ осуществляется только воздушным транспортом. Если планируется использовать морской или наземный, то потребуется оформление Visitor Visa – документа, дающего возможность посетить Канаду в качестве туриста или визитёра.

При этом транзит через государство не должен длиться более 48 часов. Вылететь нужно будет из того же аэропорта, в который вы и прилетели. Но при этом у вас будет возможность покинуть его территорию, снять номер в отеле, а также ознакомиться с местностью и достопримечательностями. Но максимум на это даётся 48 часов.

Интересно, что транзитная виза может быть выдана не на один раз – а даже на два или на три. Но в таком случае каждый визит нужно подкрепить приложением соответствующих документов и маршрута.

Основания для получения транзитной визы в Канаду

Даже для кратковременного посещения Канады нужны чётко обозначенные основания, подтверждённые документально. Чтобы не переживать о сроках, подавать заявление на транзитную визу нужно как минимум за месяц до вылета. Примерно неделю придётся ждать одобрения, ещё столько же займет пересылка паспорта в визовый центр и обратно.

Первое, что потребуется для получения заветной печати – это оплаченный авиабилет. Либо один (если стыковка обеспечена авиакомпанией), либо два раздельных, на влёт и вылет. Если транзит будет долгим, то необходимо предварительно подтвердить бронь в местном отеле для ночёвки – её также понадобится предъявить. Оплачивать сразу её не обязательно.

Но самое важное – основание для легального прилёта в страну, куда вы отправитесь из Канады. Это может быть:

Гражданство или вид на жительство.

Электронное разрешение.

Виза (шенгенская – если маршрут заканчивается в стране ЕС).

В некоторых случаях – подтверждение туристической цели путешествия.

Если же государство, в которое вы направляетесь, безвизовое, то об этом нужно написать в сопроводительном письме.

Также будет проверен тот факт, легально ли вы находитесь в стране, из которой подаёте заявление на получение транзитной визы. Статус при этом не важен – вы можете быть как туристом, так и гражданином с видом на жительство. Значение имеет только легальность. Вся информация проверяется.

Необходимые документы

Есть установленный перечень документов, которые потребуются для оформления транзитной визы. А именно:

Визовая анкета, заполненная на английском или французском языке. Если вы ни одним из них не владеете – потребуются услуги переводчика.

Загранпаспорт, действующий ещё как минимум 6 месяцев после завершения поездки. Важно, чтобы в нём оставался ещё один пустой разворот для штампов.

Фотография установленного образца.

Копии страниц заграничного паспорта со всей указанной на них информацией.

В некоторых источниках утверждается, что нужен ещё чек, подтверждающий оплату консульского сбора, но это не так – транзитная виза оформляется бесплатно.

Требования к фотографии

Неправильно сделанный снимок может создать ряд проблем при получении визы. Поэтому сразу нужно позаботиться о том, чтобы он соответствовал перечисленным требованиям:

Размер – 35 х 45 мм.

На снимке должно быть отчетливо видно лицо, расположенное посередине кадра, а также верхняя плечевая часть.

Область от макушки до подбородка должна составлять в длину от 31 до 36 мм.

Голова полностью помещается в кадр, есть свободное пространство над волосами или религиозным убором.

Фон – обязательно светлый, в идеале белый.

При отсутствии соответствия данным спецификациям, придётся переделывать снимок – иначе заявка попросту не будет обработана.

Дополнительные документы

Чтобы ускорить процесс одобрения заявки и повысить лояльность консула, следует приложить ещё ряд бумаг, а именно:

Медицинская страховка.

Описание запланированного маршрута.

Виза, подтверждающая разрешение на въезд в страну, где будет завершён маршрут.

Документальное основание цели поездки в третье государство (учёба, работа, туризм, визит к родственникам и т.д.).

Билет в третью страну и подтверждение наличия места проживания там.

К слову, справка о наличии прививки от коронавируса уже не требуется – 1 октября 2022 года Канада разрешила въезд на свою территорию и тем людям, у которых её нет.

Нужна ли виза в Канаду для детей?

В случае, если поездка запланирована с несовершеннолетними, понадобятся ещё такие документы:

Заполненные страницы паспортов родителей.

Справка из учебного учреждения (детский сад, школа, колледж и др.).

Свидетельство о рождении.

Спонсорское письмо от опекунов или родителей.

Разрешение на выезд из родной страны, заверенное нотариально.

Если ребёнок едет лишь с мамой или папой – нужно оформить и заверить письменное согласие на эту поездку от другого родителя. К нему прилагают также адрес и номер телефона.

В случае, если один из родителей умер, нужно предоставить копию свидетельства о смерти. Если же мама или папа были лишены родительских прав – то это также придётся подтвердить копией соответствующего постановления.

Финансовое подтверждение

Перед любой заграничной поездкой нужно позаботиться о своём материальном обеспечении. В посольстве обращают внимание на финансовую состоятельность заявителей, а потому часто требуют её подтвердить.

В этих целях подойдёт выписка с банковского счета или спонсорская книжка. Наличные не котируются. Если вы трудоустроены, обязательно нужно приложить справку из бухгалтерии или администрации своей компании, которая должна быть подписана руководителем. Состоятельность не работающих пенсионеров подтвердит копия пенсионной книжки. Каждая справка должна быть переведена на французский или английский язык, а также заверена у нотариуса.

Подготавливая бумаги о своей материальной состоятельности, нужно проявить чувство меры. Наличие денег надо подтверждать вескими документами, которых много быть не должно.

Заполнение анкеты на визу в Канаду

Это – самый ответственный шаг для получения транзитного штампа. Заполнить анкету можно и самостоятельно, но большинство предпочитают обратиться для этого в визовый центр, дабы гарантированно не допустить ошибок.

На все вопросы надо отвечать честно, факты искажать запрещено – вся информация проверяется, и за ложь можно понести наказание в виде отказа в визе.

Если решено заполнить анкету самостоятельно, то придётся зарегистрироваться на сайте канадского правительства и создать персональный аккаунт. Проще всего сделать это через систему GCKey, создав логин и пароль. Второй вариант – зайти на сайт правительства через свой аккаунт в партнерском интернет-банке, если таковой имеется.

Запрашивается довольно много данных. Все они удобно распределены по разделам:

Персональный номер заявителя, желаемый тип визы и язык, на котором удобно будет пройти собеседование.

Общие данные – ФИО, пол, место и дата рождения, семейное положение и гражданство.

Паспортные сведения.

Данные об образовании и профессиональной деятельности.

Номер телефона, электронная почта, адрес, а также прочие данные для связи с заявителем.

Максимально детализированное описание цели визита, сопровождающееся приложением вышеперечисленных документов.

Биографические сведения – начиная наличием у заявителя опасных заболеваний, заканчивая судимостью. Придётся в этом ключе написать не только о себе, но ещё и о ближайших родственниках.

Нужно ли проходить биометрию для получения транзитной визы в Канаду?

Даже для транзитной визы необходимо сдать свои биометрические данные – все 10 отпечатков пальцев и цифровую фотографию. Есть лишь несколько категорий граждан, которым можно не проходить эту процедуру.

От биометрии освобождены люди с действующей визой в США, дети возрастом до 14 лет, а также граждане, старше 79 лет (кроме нуждающихся в политическом убежище). Остальные могут быстро пройти процедуру в любом аккредитованном визовом центре. Нужно только записаться на неё заранее. Результатов можно ожидать до 10-14 недель – зато действительна биометрия будет 10 лет.

Как подать документы на транзитную визу в Канаду онлайн?

Удобнее и быстрее всего будет зайти на официальный сайт посольства. После регистрации нужно заполнить электронное заявление, а к нему приложить все предварительно отсканированные документы – обязательно в PDF-формате.

В наше время это лучший способ, поскольку можно подать бумаги в любое удобное для вас время и загрузить все необходимые документы (и ничего не забыть). Также у вас будет постоянный доступ к своей документации и возможность дополнить её.

Хотя, также можно подать документы лично в Посольство Канады, либо в аккредитованный визовый центр. Некоторые люди этот вариант считают предпочтительнее, есть так же и люди, обращающиеся в компетентные компании, специализация которых – предоставлять визовые услуги. Данный вариант подходит людям, располагающим дополнительными средствами, поскольку услуги платные и недешевые. Зато он отлично экономит время.

Что будет, если не оформить транзитную визу в Канаду?

Ответ просто – пассажира попросту не допустят к перелету. А если каким-то образом он и попадёт на борт самолёта, отправляющегося в Канаду, то на месте его не пропустят к дальнейшим перемещениям, и попросту депортируют.

Последствия, увы, долгосрочные – депортированному гражданину будет запрещено посещать Канаду в следующие 5-10 лет. Конечно, решение можно обжаловать с помощью хорошего адвоката, подав апелляцию, но намного проще и дешевле действовать в соответствии с законодательством.

Реально ли сейчас попасть в Канаду россиянам?

Пожалуй, самый актуальный вопрос в рамках всей темы – ведь на данный момент прямое авиасообщение между Россией и Канадой закрыто. Однако всегда есть билеты с пересадкой – хотя они достаточно дорогие.

Так, например, в конце ноября можно улететь из Москвы в Торонто через Стамбул. Общее время в пути составит чуть больше 19 часов, а стоимость билета – порядка 112 000 рублей. Ручная кладь и багажное место включены.

Оформление транзитной визы в Канаду – дело не такое сложное, каким может показаться на первый взгляд, но кропотливое. Самое главное – корректно заполнить бланки и как можно раньше отправить заявку. По временным рамкам себя лучше обезопасить, чтобы потом не опоздать со сроками.

Итак, на вопрос нужна ли виза в Канаду для россиян, ответ простой — да нужна, если ваша пересадка будет длиться более 48 часов. Потребуется оформить транзитную визу в Канаду. Сделать это можно онлайн на официальном сайте посольства Канады: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/transit/apply.html

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