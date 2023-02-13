Нужна ли виза в Англию для россиян — безусловно. Для россиян необходима виза для въезда в страну дождей и туманов. Но также часто возникает вопрос, нужна ли виза в Англию для россиян при транзитном перемещении? Здесь ответ не такой однозначный. Если вы не покидаете транзитную зону и пересадка длится менее 24 часов, то транзитная виза в Англию для россиян не нужна. Но если пересадка длительная или в аэропорту нет транзитной зоны, то визу в Англию все-таки придется оформить. Это несложно. Наши эксперты расскажут, как это сделать.

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Нужна ли виза в Англию для россиян и где её можно получить?

Есть два вида транзитного перемещения через Англию:

В пределах транзитной зоны в аэропорту. С выходом за пределы транзитной зоны.

Второй вид подразумевает выход в город, смена аэропорта или пересадку длительностью более 24 часов.

Если пересадка в аэропорту Лондона происходит без выхода из транзитной зоны и смены аэропорта, то транзитная виза в Англию для россиян не нужна. При этом, следует соблюсти ряд условий:

транзитная зона должна быть в аэропорту (не во всех аэропортах Англии она есть);

пересадка менее 24 часов;

купленные авиабилеты в конечную страну.

Есть случаи, когда транзитная виза не нужна, даже если вы выходите в город. Список причин строго регламентирован:

следование в СЩА, Канаду, Новую Зеландию, Австралию при условии наличия визы или ВНЖ страны, в которую вы летите;

причина выше действует и наоборот, если вы летите из перечисленных выше стран и имеете визу или ВНЖ;

у вас есть виза категории D, выданная Швейцарией ли страной экономической Европейской зоны;

вы пробыли в Ирландии менее 3 месяцев и возвращаетесь обратно через Англию (при условии, что биометрическая виза действительна)

Но даже в этих случаях пересадка должна длиться не более 24 часов.

Если вы сомневаетесь, нужна ли виза в Англию для россиян в вашем случае, то рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам:

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Оформляется транзитная виза в Англию на срок до 6 месяцев. При этом, её действие с момента активации составляет 48 часов. То есть, вы можете в течении 6 месяцев совершать транзитные пересадки в аэропортах Англии, длительность которых не превышает 2 дня.

Для получения транзитной визы в Англию категории А, граждане России должны предоставить заявление в посольстве данной страны в России. Это может быть делается либо лично, либо через агентство, которое специализируется на получении данных документов.

Анкета на транзитную визу в Англию заполняется онлайн на официальном сайте: https://www.gov.uk/transit-visa/apply

Как оформить транзитную визу в Англию?

Для одобрения транзитной визы, гражданину России необходимо следовать следующим шагам:

Проверьте, удовлетворяете ли вы условиям для получения транзитной визы Заполните анкету на визу в Англию на официальном сайте. Подготовьте необходимые документы, такие как заграничный паспорт, свидетельство о браке (если необходимо), доказательства финансовой независимости, информация о путешествии, и т.д. Оплатите необходимую сумму за обработку визы. Подайте заявление на visa в национальный визовый центр или через аутсорсинговую компанию, аккредитованную данной страной. Ожидайте решения по вашему заявлению.

Обратите внимание, что условия и процедуры могут изменятся

Перечень необходимых документов

Для заявления необходимы следующие документы:

действительный загранпаспорт

фотография

доказательства финансовых средств

доказательства намерения покинуть страну по окончании транзита

доказательства необходимости транзита (например, билеты на перелет)

Окончательный список документов может меняться, поэтому рекомендуется уточнить его у посольства.

После подачи заявления и выполнения всех требований может потребоваться интервью с консулом.

Прямая транзитная виза в контролируемой зоне для авиаперелетов

Вам может понадобиться виза для прямого транзита через контролируемую зону, если вы:

будете менять рейсы в Англии по пути в другую страну;

не будет проходить через пограничный контроль в данном регионе.

Как правильно заполнить анкету?

Для того, чтобы заполнить анкету на транзитный документ в данную страну , рекомендовано следовать следующим шагам:

Перейдите на официальный сайт UK Visas and Immigration https://www.gov.uk/transit-visa/apply

Нажмите на «Apply for a visa»

Выберите «Transit visa»

Нажмите на «Apply» и затем выберите «Start now»

Следуйте инструкциям, чтобы заполнить все необходимые поля в анкете. Это может включать информацию о вашем личным и паспортных данных, цели поездки, транспортные планы и финансовые средства.

Оплатите сумму за документ и загрузите необходимые бумаги.

Отправьте вашу заявку.

Рекомендуется обратить внимание на все требования и указания по заполнению анкеты, чтобы избежать ошибок и задержек в обработке вашей заявки.

Если возникли трудности при заполнении анкеты

Не каждый заявитель может разобраться с работой сайта и перечнем документов с первого раза. С этой целью посольство ввело онлайн-помощь для заполнения документов. для этого необходимо просто перейти по ссылке на сайте посольства.

Как проходит собеседование с консулом?

Собеседование с консулом проходит в форме интервью, где консул может задать вам ряд вопросов, чтобы проверить вашу мотивацию для поездки и убедиться в том, что вы удовлетворяете условиям, необходимым для получения въезда . Вопросы могут касаться вашей профессии, финансовых возможностей, целей поездки и т.д.

Необходимо вы были подготовлены заранее к собеседованию и могли ответить на вопросы ясно, понятно и достоверно. В целом это даже не собеседование, как правило опрос занимает до 3 минут.

Какие вопросы может задать консул на собеседовании?

Во время собеседования с консулом , он может задать ряд вопросов, чтобы оценить причину вашего поездки, вашу финансовую ситуацию и т.д. Некоторые из вопросов, которые может задать консул, включают:

Цель вашей поездки

Детали вашей маршрутной карты, в том числе предполагаемые места пребывания и даты пребывания

Источник финансирования вашей поездки

Ваше работодательство или источник дохода

Ваше семейное положение и связь с транзитной страной

Предыдущие поездки в зарубежные страны или в страну транзита

Это не полный список и ваш случай может быть индивидуален, поэтому важно готовиться к собеседованию и предоставлять достоверную информацию.

Каким категориям граждан могут отказать в получении визы в Англию?

Могут отказать гражданам следующих категорий:

с негативной историей в отношении въезда в страны Евросоюза или англию . у которых есть связь с террористической деятельностью есть связь с криминальными группировками или преступными деятельностями серьезные проблемы со здоровьем, которые могут стать нагрузкой для национальной системы здравоохранения Англии. Люди, у которых недостаточно финансовых средств для поддержания себя во время поездки.

Это не полный список, и консулы могут отказать в визе на основании других факторов, таких как недостаток доказательства планов по поездке, недостаток документов и проч.

Требования к фото

следует соблюдать следующие требования к фотографии:

Размер: фотография должна иметь размер 35 мм x 45 мм. Качество: фотография должна быть четкой и отчетливой, без резких теней или блеков. Фон: фон должен быть светлым и единообразным, без деталей или узоров. Положение головы: лицо должно быть четко видно, голова должна быть повернута прямо, без поворотов или наклонов. Улыбка: на фотографии не должно быть улыбок, губы должны быть закрытыми. Одежда: на фотографии должна быть представлена нормальная деловая одежда, без шляп или очков со светящимися оправами.

Рекомендуется проверять сайт Английского посольства в России или консульства перед подачей документов. Требования к фотографиям могут меняться. Рекомендуем уточнять актуальную информацию у специалистов

Чтобы сделать правильное фото на визу в Англию, рекомендуется следовать следующим рекомендациям:

Освещение: выберите место с хорошим естественным освещением, избегая сильных теней или слишком яркого света. Фон: выберите простой фон, без узоров или деталей, такой как стена или экран. Положение головы: поверните голову прямо, удерживая ее в вертикальной позиции. Улыбка: не улыбайтесь, удерживая ровные губы. Одежда: носите нормальную деловую одежду, без ярких деталей или украшений. Расстояние: сделайте фотографию с достаточным расстоянием, чтобы ваше лицо было видно четко и в правильном масштабе.

Нужна ли виза в Англию для россиян при транзитном перемещении — требования для транзитных документов в 2023 году

Российские граждане могут подать заявку на получение транзитной поездки в Англию в 2023 году. Однако, окончательное решение о выдаче документа зависит от многих факторов, таких как цель визита, история путешествий, финансовое обеспечение и т.д.

Рекомендуется консультироваться со специалистом по визовым вопросам или посетить веб-сайт посольства Англии, чтобы узнать более подробную информацию о процессе получения документов. для того чтобы посетить адрес посольства перейдите по ссылке https://www.gov.uk/browse/visas-immigration

Как оплатить сбор на подачу документов онлайн?

Оплата сбора для транзитного перемещения по территории Англии для гражданина России ранее могла быть проведена онлайн:

Кредитная карта: вы можете оплатить через сайт посольства или консульства, используя вашу кредитную карту. Онлайн-банкинг: вы можете оплатить через ваш интернет-банк, если у вас есть учетная запись в банке. Электронные платежные системы: вы можете использовать платежные системы, такие как PayPal или Yandex.Money, чтобы оплатить сбор за визу.

В настоящее время, ввиду санкций, оплата визового сбора возможно только с карты иностранного банка.

Если у вас нет карты иностранного банка, то вы можете обратиться в наш визовый центр. Оплатить сбор в рублях, а мы сами оплатим сбор непосредственно в Посольстве. Более подробную информацию вы можете получить на консультации со специалистом: