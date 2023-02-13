Эксперты визового центра Visa Online расскажут, как получить визу в Великобританию для россиян в 2023 году. Узнайте, какие бывают типы виз, как правильно оформить и подать документы, чтобы получить визу в Великобританию без отказа.

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Типы виз в Великобританию

Можно получить визу в Великобританию в зависимости от целей поездки:

для транзитного перемещения;

туризм;

учеба;

работа в Великобритании;

лечение;

открытие бизнеса;

инвестирование.

Давайте подробнее разберемся в типах виз в Великобританию далее.

Туристическая

Соединенное Королевство является популярным туристическим направлением, куда приезжают посетители со всего мира, чтобы посетить многочисленные исторические и культурные достопримечательности Соединенного Королевства.

чтобы посетить Соединенное Королевство в качестве туриста, вам необходима действующая туристическая виза. Туристическая или стандартная гостевая виза относится к категории британских краткосрочных гостевых виз.

Эта виза действительна не более 6 месяцев и стоит 93 фунта стерлингов и позволяет вам посетить Великобританию в качестве туриста или посетить семью и друзей. Вам не разрешается работать здесь по этой визе, вы можете учиться на краткосрочных курсах продолжительностью менее 30 дней. Вы должны подать заявление на получение визы в стране вашего проживания.

Транзитная

Если вы планируете транзит через воздушную зону Великобритании, вам не нужна виза для транзита через Великобританию. Транзит через зону общего доступа (например, вы прибываете в один аэропорт, а вылетаете из другого, или вам необходимо пройти пограничный контроль, чтобы получить багаж на стыковочный рейс) то вы должны иметь:

билет на подтвержденный рейс в течении 24 часов;

виза для страны пребывания.

Решение о разрешении транзита без визы принимает сотрудник иммиграционной службы на границе. Вам не нужна транзитная виза, если у вас есть действующая британская виза. Читайте более подробно о транзитной визе в Англию.

Деловая/бизнес

Существует также ряд бизнес-виз, подходящих для предпринимателей, желающих въехать в Великобританию, в том числе:

Виза новатора — предназначена для соискателей, которые хотят начать или реализовать свою бизнес-идею в Великобритании.

— предназначена для соискателей, которые хотят начать или реализовать свою бизнес-идею в Великобритании. Виза инвестора — предназначена для иностранных лиц, желающих инвестировать не менее 2 миллионов фунтов стерлингов в Великобритании. Это разрешение направлено на привлечение международных инвесторов, предпринимателей и других талантливых людей, которые хотят инвестировать значительные суммы средств в Соединенном Королевстве и отвечают определенным требованиям.

— предназначена для иностранных лиц, желающих инвестировать не менее 2 миллионов фунтов стерлингов в Великобритании. Это разрешение направлено на привлечение международных инвесторов, предпринимателей и других талантливых людей, которые хотят инвестировать значительные суммы средств в Соединенном Королевстве и отвечают определенным требованиям. Стартовая виза — представляет собой тип разрешения на въезд, используемый выпускниками, которые хотят начать бизнес в Великобритании.

— представляет собой тип разрешения на въезд, используемый выпускниками, которые хотят начать бизнес в Великобритании. Деловая гостевая виза — те, у кого есть виза делового посетителя, могут заниматься рядом деловых мероприятий во время своего пребывания в Великобритании. Виза теперь относится к категории стандартных гостевых виз . Ее могут использовать те, кто работает не по найму, а также те, кто работает на зарубежного работодателя.

Студенческая

Великобритания является домом для многих учебных заведений мирового класса, что делает ее популярным направлением для иностранных студентов. Перед въездом в Великобританию иностранные граждане должны получить визу, которая позволяет им учиться в Великобритании.

Британская студенческая виза позволяет студентам оставаться в Великобритании на время учебы. Чтобы иметь право на участие, у вас должно быть предложение пройти курс обучения в зарегистрированном британском учебном заведении. Вам также нужно будет продемонстрировать свое знание английского языка и доказать, что вы можете содержать себя в финансовом отношении без использования государственных средств.

Существуют и другие типы студенческих виз. Краткосрочная учебная виза доступна для тех, кто собирается учиться в Великобритании в течение 6 месяцев или меньше, например, в рамках программы обмена. Для младших школьников также существует детская студенческая виза. Это для детей в возрасте от 4 до 17 лет, которые будут учиться в Великобритании более 6 месяцев.

Рабочая виза в Великобританию

Если вы собираетесь работать, живя в Великобритании, то у вас должна быть рабочая виза в Англию, которая позволяет вам это делать. К рабочим визам в Великобританию относятся:

Виза квалифицированного работника.

Временная рабочая виза.

Молодежная виза по программе мобильности.

Платная разрешенная помолвочная виза.

Спортивная виза.

Трансферная виза внутри компании.

Наиболее распространенной рабочей визой в Великобританию для иностранных граждан является виза квалифицированного работника. Она позволяет иностранным гражданам устраиваться на работу в Великобритании на срок до 5 лет, а также может быть продлена после этого. Вы можете получить ее имея предложение о работе и свидетельство о спонсорстве от зарегистрированной в Великобритании компании-спонсора, продемонстрировав знание английского языка и отвечая соответствующим требованиям к заработной плате для вашей должности.

Гостевая

Гражданам стран, не входящих в ЕЭС, потребуется гостевая виза, если они намерены въехать в Великобританию на срок до шести месяцев. Стандартная гостевая виза в Великобританию может использоваться для ряда целей, включая:

Посещение друзей и родственников.

Пребывание в Великобритании в качестве туриста.

Доступ к частному медицинскому обслуживанию.

Виза на ПМЖ

Ниже приведен список, показывающий продолжительность времени, которое вы должны провести в Великобритании по различным визам, чтобы иметь возможность подать заявление на получение бессрочного вида на жительство:

Брак или долгосрочные отношения с гражданином Великобритании: 2 года

Законное пребывание на любом основании (длительное пребывание): 10 лет

Незаконное пребывание: 14 лет

Разрешение на работу: 5 лет

Инвестор, спортсмен, владелец бизнеса, искусство: 5 лет

Родословная: 5 лет

Как получить визу в Великобританию россиянам?

Чтобы получить визу в Великобританию, россиянам необходимо выполнить 4 шага:

Подайте заявку и оплатите онлайн на сайте www.gov.uk/apply-uk-visa. Зарегистрируйтесь на сайте Teleperformance (TLScontact) Приходите на прием в Визовый центр Великобритании со своими документами. Получите электронное письмо и заберите свой паспорт

Шаг 1. Подайте заявку и оплатите онлайн на сайте GOV.UK.

Перейдите на TLScontact и выберите визовый центр, в котором вы будете присутствовать на приеме:

На следующей странице нажмите «Подробнее» в разделе «Процесс подачи заявления», а затем нажмите ссылку «Визы и иммиграция в Великобританию». Вы будете перенаправлены на сайт GOV.UK :

На веб-сайте GOV.UK вы сможете делать следующее:

Проверьте, какая виза подходит именно вам Узнайте, какие документы необходимо подготовить Заполните форму онлайн-заявки Оплатить визовый сбор Запишитесь на прием в TLScontact (для этого вы будете перенаправлены на веб-сайт TLScontact — см. ниже) Получите уникальный ссылочный номер

Чтобы ничего не пропустить, прочитайте информацию полностью, прежде чем делать что-либо еще.

Когда вы будете готовы подать заявку, перейдите на домашнюю страницу (www.gov.uk) и нажмите «Визы и иммиграция»:

На следующей странице нажмите «Посетить Великобританию»:

Затем нажмите «Посетить Великобританию на отдых или в гости к семье или друзьям»:

Прокрутите вниз до «Подать заявление на получение визы» и нажмите «Узнать, как подать заявление на получение стандартной гостевой визы»:

Прокрутите вниз до «Подать заявку» и нажмите «Подать заявку на визу и записаться на прием»:

Перед подачей онлайн-заявки вам необходимо ответить на вопросы на веб-сайте британской визы и иммиграции. Сначала нажмите «Применить сейчас»:

Выберите ваш язык:

Выберите страну, в которой вы будете предоставлять биометрические данные:

Затем подтвердите, что вы можете отправиться в место, чтобы предоставить биометрические данные:

Наконец, вы увидите информацию о подаче заявления на визу. Прочтите это перед запуском приложения:

Когда будете готовы, прокрутите вниз и нажмите «Начать сейчас»:

В рамках онлайн-заявки вы:

Зарегистрируйте свою электронную почту и создайте пароль Ответьте на такие вопросы, как статус занятости, оплата вашего визита, причина вашего визита и т. д. Оплатить визу Получите список дальнейших действий – распечатайте контрольный список документов, договоритесь о предоставлении документов и биометрических данных Запишитесь на прием в TLScontact (см. ниже)

Шаг 2. Зарегистрируйтесь на сайте Teleperformance (TLScontact)

После заполнения заявки вы будете перенаправлены на веб-сайт TLScontact в России. Вам нужно будет:

Выберите правильный визовый центр, куда вы будете подавать документы. TLScontact имеет офисы в Екатеринбурге, Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Выберите любые дополнительные услуги, такие как курьер/служба SMS или помощь в заполнении формы. Обратите внимание, что разные визовые центры могут иметь разные услуги, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильный центр. Запишитесь на прием – выберите дату и время встречи. Обратите внимание, что существует 2 типа записи на прием: служба помощи и служба самостоятельной загрузки. Оплатить любые услуги

Запись на прием в визовый центр, как правило, бесплатна и может быть сделана самостоятельно. Однако, если у вас мало времени или вы не знаете, куда обратиться, или понятия не имеете, как это сделать самостоятельно, не беспокойтесь, мы назначим вам встречу за небольшую плату за услуги!

Записаться на прием к визе с помощью наших услуг очень просто! Все, что вам нужно сделать, это выполнить 3 простых шага ниже:

Перейдите по ссылке, чтобы записаться на прием для получения визы Отправьте информацию о встрече, визу, на которую вы подаете заявление, визовый отдел, в котором вам нужна встреча, страну, в которой вам нужна встреча, и произведите оплату. Получите подтверждение встречи по электронной почте

Шаг 3 – Придите на прием в TLScontact со своими документами

В день посещения центра подачи заявок убедитесь, что вы прибыли вовремя. Если вы пропустите встречу, вам нужно будет записаться на новую.

Оказавшись в центре, вы:

Зарегистрируйтесь в зоне приветствия Передайте свой паспорт и электронное письмо с подтверждением встречи

Если вы выбрали услугу сопровождения, вам потребуются следующие документы:

Распечатанная копия электронного письма с подтверждением встречи Квитанция за любые дополнительные услуги Действительный паспорт или проездной документ и вид на жительство формата А4 (оригинал и копия) Все ваши сопроводительные документы в формате А4 (оригиналы и копии)

Если вы выбрали услугу самостоятельной загрузки, помните, что вам необходимо загрузить свои документы как минимум за 24 часа ДО назначенной встречи. Еще нужно будет взять:

Распечатанная копия электронного письма с подтверждением встречи Квитанция за любые дополнительные услуги Действительный паспорт или проездной документ и вид на жительство формата А4 (оригинал и копия)

После того, как вы зарегистрируетесь, TLScontact:

Возьмите заявление и подтверждающие документы Возьмите отпечатки пальцев и фотографию (биометрия) Передайте ваше заявление в UK Visas and Immigration

Шаг 4 – Получите электронное письмо и заберите свой паспорт

Когда ваш паспорт будет возвращен в визовый центр в России, вы получите электронное письмо, и вы сможете:

Получите свой паспорт — если вы решите это сделать, вам необходимо взять контрольный список TLScontact, выданный визовым центром, а также копию и оригинал вашего удостоверения личности с фотографией. Возврат паспорта курьером — если вы хотите, чтобы паспорт был возвращен курьером, вы должны выбрать услугу «Экспресс-возврат курьером», за которую будет взиматься дополнительная плата.

Результатом вашего приложения будет либо:

Утверждено – ваша виза будет прикреплена к вашему паспорту. Если вы заметили какие-либо ошибки с визой, вы должны немедленно сообщить об этом в отдел виз и иммиграции Великобритании. Если вы этого не сделаете, это может повлиять на вашу возможность въехать в Великобританию. Отклонено — вы получите объяснение, почему ваша заявка была отклонена, и объясните, можете ли вы обжаловать решение.

Следующие причины могут привести к отклонению заявки:

Отсутствующие документы — вы должны предоставить все необходимые документы вместе с заявлением на получение визы, поэтому проверьте, каковы требования, прежде чем подавать документы.

Ошибки в форме заявки — когда вы заполняете онлайн-заявку, убедитесь, что вся информация верна, включая орфографию.

Вы предоставили просроченные документы — прежде чем сдавать документы, убедитесь, что они все еще действительны.

Стоимость визы в Великобританию

Вы оплатите сбор как часть онлайн-заявки Gov.UK. Имейте в виду, сборы не возвращаются, даже если ваша заявка отклонена. Для получения дополнительной информации о сборах посетите веб- сайт www.gov.uk.

Типы виз Комиссия в долларах США Комиссия в рублях Краткосрочная (до 6 месяцев, однократная или многократная) 127 9829 Долгосрочные (действительны до 2 лет) 482 37 304 Долгосрочные (действительны до 5 лет) 875 67 720 Долгосрочные (действительны до 10 лет) 1098 84 960

Чтобы получить визу в Великобританию, необходимо правильно оформить пакет документов

При подаче заявления на визу в Великобританию необходимо предоставить определенные документы.

Все документы должны быть оригиналами. Фотокопии не принимаются.

Если вы отправляете документ не на английском или валлийском языке, он должен сопровождаться полным переводом. Каждый переведенный документ должен содержать:

Подтверждение от переводчика, что это точный перевод оригинального документа Дата перевода ФИО и подпись переводчика Контактные данные переводчика

Документы включают:

Действительный паспорт или другой документ, позволяющий владельцу путешествовать за границу Предыдущие проездные документы/паспорта, подтверждающие предыдущую поездку Подтверждение наличия достаточных средств — выписки из банковских счетов или письмо от родственника и т. д. Подтверждение дохода, такое как письмо от работодателя, подтверждающее детали занятости (дата начала работы, зарплата, должность, контактные данные компании) Подтверждение легального проживания Подтверждение бронирования рейса (когда вы заполняете заявку, в контрольном списке документов будет указано, нужно ли вам предоставлять этот документ) Подтверждение проживания, например бронирование отеля (когда вы заполняете заявку, в контрольном списке документов будет указано, нужно ли вам предоставлять этот документ) Сведения о трудоустройстве или учебе – письмо от вашего работодателя или учебного заведения. Если вы работаете не по найму: документы о регистрации бизнеса Подтверждение любой коммерческой деятельности (если применимо) До 18 лет – свидетельство о рождении, разрешение родителей на поездку в одиночку и паспорт родителей. Письмо от врача с подробностями лечения (если применимо) Письмо-приглашение от организаторов мероприятия, родственников, компании и т. д. Свидетельство о браке

Требуемые документы различны для каждого типа визы, поэтому вам следует проверить, что вам нужно предоставить, прежде чем подавать заявление! Если вы не предоставите все необходимые документы, это может поставить под угрозу ваше заявление на получение визы.

Если вы планируете получить бронирование авиабилетов для визы без оплаты билета, все, что вам нужно сделать, это выполнить 3 простых шага ниже:

Посетите веб-сайт Visa Reservation , чтобы выбрать подходящий пакет Отправьте детали поездки и произведите оплату онлайн Получить маршрут полета по электронной почте

Таможенные правила въезда в Великобританию

Правила в отношении товаров, которые можно ввозить в Великобританию, соблюдаются налоговой и таможенной службой Ее Величества (HMRC). HMRC обладает широкими полномочиями по поиску, задержанию и аресту людей, которые нарушают правила в отношении того, что можно ввозить через границу Великобритании. Любой, кто едет в Великобританию, включая граждан Великобритании или ЕС, должен убедиться, что он ознакомлен с этими правилами.

Товары и изделия делятся на четыре широкие категории:

Предметы, которые можно ввозить в Великобританию бесплатно;

Предметы, которые можно ввозить в Великобританию, но за которые может взиматься плата – пошлина или налог на добавленную стоимость;

Предметы, которые могут быть ввезены в Великобританию, если у импортера есть разрешение, лицензия или другой юридический документ, разрешающий ввоз предметов;

Предметы, которые запрещены и никогда не должны ввозиться в Великобританию.

Запрещенные товары

HMRC публикует список всех товаров, которые нельзя ввозить в Великобританию. Штрафы за ввоз запрещенных товаров в Великобританию могут быть очень суровыми, и путешественники должны убедиться, что они знают, что разрешено законом. Заявление о том, что вы не знали, что предмет был запрещен, не является оправданием.

Примеры товаров, которые нельзя ввозить в Великобританию, включают запрещенные наркотики, наступательное оружие, контрафактную продукцию, а также порнографические или непристойные материалы, особенно если в них фигурируют дети.

Некоторые категории товаров могут быть ввезены в Великобританию, но только с разрешения и известны как товары с ограничениями. Путешественники, рассматривающие возможность ввоза любого из этих предметов в Великобританию, должны перед поездкой убедиться, что у них есть все необходимые документы и разрешения. Примеры включают:

Боеприпасы, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества;

Некоторые типы радиопередатчиков, использование которых в Великобритании не разрешено;

Некоторые продукты животного происхождения, такие как слоновая кость, панцирь черепахи и мех исчезающих видов, на которые распространяется строгое международное соглашение.

В случае сомнений следует проконсультироваться на веб-сайте HMRC или на горячей линии Национальной консультационной службы, прежде чем привозить что-либо из вышеперечисленного в Великобританию.

Импорт продуктов питания и растений

На веб-сайте Министерства окружающей среды Великобритании, продовольствия и сельского хозяйства (Defra) представлена исчерпывающая информация о видах продуктов питания и растений, которые можно ввозить в Великобританию для личного пользования. Правила различаются в зависимости от конкретного продукта и страны его происхождения.

Ввоз животных

Вообще говоря, животных нельзя ввозить в Великобританию без лицензии на ввоз и впоследствии проводить время в карантине. Тем не менее, некоторые домашние животные теперь могут свободно путешествовать, если у них есть действующий паспорт домашнего животного.

Ввоз больших сумм наличных в Великобританию

Любой, кто прибывает в Великобританию из-за пределов ЕС с более чем 10 000 евро наличными, должен задекларировать это, используя форму декларации наличными.

Получить визу в Великобританию для россиян сейчас можно. Никаких запретов в отношении граждан России введено не было. Если вы хотите получить визу в Великобританию с гарантией и без очередей, то обращайтесь к нашим специалистам: