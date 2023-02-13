Получить визу в Англию сейчас может любой гражданин РФ и стран СНГ. Для этого необходимо правильно подготовить пакет документов, записаться на подачу и пройти процедуру. Никаких ограничений или отказов в связи с текущими обстоятельствами не наблюдается. Англия не входит в состав стран шенгена, с которыми был отменен упрощенный визовый режим. Простым языком — ничего не изменилось. Россияне по прежнему могут получить визу в Англию. А наши эксперты, расскажут как получить визу в Англию самостоятельно. Дадим подробную инструкцию по сбору документов и заполнению анкеты.

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Типы виз в Англию

Перед тем, как получить визу в Англию, необходимо определиться с типом визы. Образец визы в Великобританию выглядит следующим образом:

На изображении видно, что на документе обозначены личные данные, срок, на который выдан документ, а также то, с какой целью был получен документ.

В зависимости от того, какую цель поездки вы преследуете, будет отличаться и тип получаемой визы. Существуют такие типы виз:

Туристическая виза в Англию — виза предназначена для того, чтобы путешествовать по стране. Ознакомится с её народом, достопримечательностями, памятниками архитектуры. Не дает права на обучение и трудовую деятельность на территории объединенного королевства.

Транзитная виза в Англию – название говорит само за себя. Документ предназначен для того, чтобы у вас не возникло проблем, например, при перелете с пересадками. Часто необходима для деловых людей, летающих по рабочим вопросам по всему миру. Она выдается для беспрепятственного нахождения в стране в течение 48 часов. Конечно, вы можете в любо случае, находиться на территории аэропорта в течение трех часов и без визы, но часто возникали случаи, когда при отсутствии транзитной визы отменялись рейсы. Дабы избежать таких недоразумений, транзитную визу лучше оформить.

Деловая виза. С её помощью, потенциальный предприниматель может приехать в страну для развития собственного дела. Выдается на срок от пяти до десяти лет. Однако, пограничники в некоторых случаях могу сами наложить ограничение по собственной инициативе.

Студенческая виза в Англию – документ для студентов, желающих учиться в Англии. Документ крайне специфичный. Несмотря на то, что выдается с целью обучения, документ позволяет работать на неполной ставке в учебное время и полное в каникулярное. Более того, на второй год обучения, позволяет привезти вместе с собой родственника, что сможет легально находиться на территории Англии.

Гостевая виза в Англию — выдается при наличии приглашения лица, являющегося гражданином Объединенного Королевства. Обязательно в приглашении должно быть прописано как имя гостя, так и имя гражданина Англии, что должен будет подтвердить своею состоятельность и возможность обеспечить гостя местом для проживания и средствами для существования. Документ обычно выдается сроком на два года.

Виза для получения ВНЖ или ПМЖ

В какие сроки можно получить визу в Англию?

Максимальный срок, за который будет принято решение о выдаче вам визы — это 15 рабочих дней с момента подачи заявления. Однако, тут важно помнить, что в Консульстве могу усомниться в подлинности данный и либо запросить дополнительные документы или же назначить собеседование. В итоге, на законных основаниях, срок рассмотрения может быть продлен до 45 рабочих дней. Поэтому, рекомендуем вам подавать заявление минимум за месяц.

Сколько будет стоить получить визу в Англию?

Вне зависимости от того, оформляете ли вы документы сами или же с помощью визовых центров, с вас потребуется оплатить консульский сбор. Его размер зависит от того, на какой срок она выдается и к какому типу относится. Ниже приведена таблица с расценками:

На данный момент, Российское Консульство Великобритании не принимает заявления напрямую, поэтому заявку придется подавать через визовые центры, дополнительно оплачивая их услуги. Цена рознится в зависимости от визовое центра, но в среднем, к цене консульского сбора добавится еще 5-9 тысяч рублей в зависимости от конкретного центра а также типа и сроков получаемой визы.

Найти соответствующий визовый центр вы можете, воспользовавшись интернетом. Они расположены во всех крупных городах России. Напрямую через Консульство вы можете оформить визу только в том случае, если вы ее оформляете в другой стране, в которой Консульство Англии рассматривает прямые обращения.

Какие документы необходимы для подачи заявления?

Чтобы получить визу в Англию, нужно собрать полный пакет документов. Список необходимых документов достаточно стандартный. Различия зависят от типа визы, но они минимальны. Список необходимых документов на визу в Англию:

Заполненная на английском языке анкета заявителя. Документ заполняется в онлайн системе на английском языке. Если вы считаете, что ваши знания языка не достаточно высоки для корректного заполнения документа, пригласите помощника, что справится с этой задачей.

Действующий заграничный паспорт с достаточным запасом срока действия. Он должен покрывать весь срок вашей поездки, вплоть до возвращения в страну пребывания.

Фото заявителя. Как правило, если вы пользуетесь услугами визового центра, то вы наверняка сможете сфотографироваться на месте. Но подготовить фото заранее лишним не будет. На изображении должно быть четко видно ваше лицо. Недопустимо наличие солнцезащитных очков, платков или же иных элементов одежды и декора, что будут скрывать ваше лицо. Важно помнить, что невозможность идентификации может стать причиной отказа в выдаче визы.

Понадобится справка с вашего места работы, в котором будет описана ваша должность а также месячный доход. Дело в том, что Англия — страна с очень жесткой миграционной политикой и у сотрудников Консульства не должно быть сомнений касательно целей вашей поездки.

Выписка из банковского счета. косвенно относится к предыдущему пункту. Документ признан подтвердить вашу состоятельность и то, что вы сможете себя обеспечивать в течение всего времени пребывания.

Если по какой-то причине, вы получали доход неофициально, или у вас нет банковского счета, или же у вас нет достаточный средств — советуем вам избегать создания фиктивного счета посредством начисление на него заемных денег. Сотрудники Консульства легко смогут это распознать и за попытку обмана вы запросто лишитесь шанса получить визу. Есливы занимаете средства, есть легальный способ оформить это, просто сделав того, кто занял вам деньги спонсором.

Делаем свидетельство о браке, при наличии у вас супруга(супруги)

При наличии у вас несовершеннолетних детей, вам понадобятся их свидетельства о рождении.

Это то, что касалось основного пакета документов, вне зависимости от типа визы. Теперь рассмотрим конкретные кейсы:

При получении туристической визы в Великобританию в 2023 году, к основному списку документов можно добавить подтверждение бронирования отеля;

для студенческой визы нужно обязательно подтвердить зачисление в ВУЗ Британии свидетельством CAS – Confirmation of Acceptance for Studies и результатами успешной сдачи теста на знание английского языка;

для рабочей – должно быть официальное приглашение на работу CoS (Certificate of Sponsorship);

пакет документов для подачи на бизнес-визу должен включать регистрацию на конференцию или приглашение от деловых партнеров;

для подачи документов на визу жены/невесты в Великобританию в 2023 году, необходимо собрать пакет, включающий документы, подтверждающие доходы супруга (должен составлять более 18600 фунтов в год), информацию о месте проживания в стране, результаты теста на знание английского языка, справку теста на туберкулез, фото совместных поездок или переписку пары;

для поездки по гостевой визе готовьте сведения о ваших родственниках или друзьях, а также приглашение от них;

если вы едете со своим ребенком, при себе нужно иметь его свидетельство о рождении, если с чужим, то еще нужно получить нотариально заверенную доверенность от обоих родителей.

Как получить визу в Англию? Подаем собранные документы

Как упоминалось выше, подать напрямую в Консульство Англии в России не представляется возможным. Но вы можете сделать это в другой стране.

Но в этом случае, на дорогу уйдет больше средств, чем на оплату услуг визового центра. Поэтому, рекомендуем просто воспользоваться их услугами.

Вы можете записаться на подачу документов двумя способами:

По рабочему телефону выбранного вами визового центра

При наличии у центра сайта, через личный кабинет.

Как правильно заполнить анкету заявителя?

Это очень важный вопрос, поскольку, это один из главных документов, рассматриваемых в консульстве. То, как вы его будете заполнять, зависит от типа получаемой визы

Не пытайтесь заполнять анкету по памяти! Все данные должны быть подтверждены документально. Расхождения исключены. Вкупе с тем, что анкета заполняется онлайн, выделите специально для этого время, когда ничто не будет вас отвлекать. Подготовьте загранпаспорт и прочие документы, чтобы они были у вас под рукой.

Итак, начнем:

Переходим по данной ссылке: https://visas-immigration.service.gov.uk/product/uk-visit-visa

Перед вами откроется страница, на которой вы сможете выбрать язык подсказок. То есть, вы сможете прочитать все пункты на русском языке. Но заполнять все нужно строго на английском!

После того, как вы выберете язык подсказок, выбираем тип вашей будущей визы, исходя из полагаемых целей поездки:

Далее выбираем страну, в которой мы будем предоставлять наши биометрические данные. Так как статья для граждан РФ, то и выбираем «Russian Federation»

Указываем контактный электронный адрес и пароль для входа в анкету. На данный электронный адрес будет направлена ссылка для последующих входов в анкету. Особенность анкеты в том, что на сайте для заполнения не будет создан профиль. Система направит на электронный адрес ссылку для входа. Если эту ссылку удалить — войти в анкету в последствии не получится. Рекомендуем не удалять никакие автоматические письма из системы до подачи документов или оформления визы.

Важно знать правила транслитерации при заполнении анкеты. Имена собственные мы подвергаем транслитерации, в то время, когда все остальное переводим на английский язык. В отличие от российского способ написания адресов, в английском формате они пишутся по принципу «от меньшего к большему», то есть, сначала номер квартиры, потом номер дома, улица и т.д.

После, потребуется подтвердить, являетесь ли вы владельцем контактных данных, нажав на соответствующую галочку, как указано на изображении:

Далее, указываем ваш актуальный мобильный номер телефона. Здесь ключевое слово «актуальный», так как в любой момент, сотрудники Консульства могут захотеть связаться с вами для уточнения какого-либо вопроса и в случае, если вы не сможете ответить, есть вероятность, что в Консульстве не станут себя утруждать и просто примут решение об отказе в выдаче визы.

Если вы переживаете, что не сможете ответить в нужный момент, вы можете указать дополнительные контактные данные. Например, вашего супруга, брата и т.д.

Далее, выбираем пункт, как с вами можно связаться. По умолчанию, выбирается телефон и смс. Доступны и иные опции, но в случае их выбора, вам придется пояснить, почему стандартный канал связи вам не подходит.

Переходим к заполнению ваших личных данных. Заполнять их нужно в соответствии с вашим загранпаспортом. Переносим оттуда имя, фамилию, а также уточняем, менялось ли ваше имя ранее. Для этого, в анкете предусмотрен отдельный пункт:

Далее указываем вашу половую принадлежность:

После, необходимо будет заполнить данные о вашем фактическом адресе проживания. Не стоит писать в этом случае адрес прописки. В случае с заявлением на получение визы, важна именно фактологическая база. Если вы живете по текущему адресу менее двух лет, вам потребуется дополнительно указать и предыдущие адреса жительства и то, сколько вы жили на этих адресах.

Далее, нужно будет указать номер и срок действия вашего загранпаспорта:

После, следует необычный пункт, под названием «Your Identity Card». Здесь пы попросту вводим данные нашего российского паспорта — номер, дату и место выдачи документа.

Далее, вписываем наше текущее гражданство, а также уточняем, есть ли у нас второе или были ли иные гражданства до российского.

Следующий пункт относится для туристических и рабочих виз. Указываем наши данные о работе. То, на какой должности состоим, адрес и название организации, в которой работаем, а также контактные данные работодателя.

Далее, указываем ваш доход после вычета налогов, то, сколько собираемся потратить за время пребывания в стране.

А теперь мы подошли к пункту для студентов. Если ваше обучение оплачивает кто-то другой, выбираем пункт, в котором вашу поездку оплачивает кто-то другой. Делаем пометку:

Выбираем тип спонсора. А затем указываем его личные и контактные данные, данные о его месте работы и доходах.

Далее, выбираем цель визита и дополнительно уточняем ее:

В следующих пунктах, вам необходимо уточнить ваше семейное положение — есть ли у вас супруга или дети и вписать их личные данные.

Далее пункт, что относится к персонам с гостевой визой. Необходимо будет заполнить данные о пригласившем вас человеке. Если вас пригласили, то, соответственно, пишем адрес проживания пригласившей стороны. Если же вы едете как турист — то вписываем адрес остановки:

В конечном итоге, остается лишь ответить на уточняющие вопросы:

Подавались ли вы на получение визы в Англию ранее?

На какой срок и какая виза была вам выдана?

Путешествовали вы в другие страны.

Находились ли в Англии до этого нелегально?

Были ли у вас проблемы с законами Британии

Готово. Остается лишь подписать анкету, посредством постановки галочки в поле и оплачиваем ее. Сохраняем чек-лист и записываемся на подачу документов.

Каковы причины отказа в выдаче визы?

Каковы причины отказа в визе в Великобританию?

К сожалению, отказы в консульстве не исключены. Одной из главных причин может стать либо неправильно поданный пакет документов, либо недостаток финансовых средств. Вот полный список возможных причин:

Расхождение информации в поданный документах и анкете. Или же расхождение дкументальных и фактических данных. В консульстве очень тщательно проверяются документы и строгая иммиграционная политика, и в случае малейших подозрений о цели вашей поездки принимается решение об отказе в выдаче визы.

Недобор баллов по языковому параметру. Основной язык в стране – английский.

Недостаток финансовых средств на счете.

Некорректное составление пакета документов. Если каких-то бумаг будет недоставать, с высокой долей вероятности можно получить отказ.

Что делать, если вам отказали в визе?

От отказа в визе Англии никто не застрахован. Даже если собрать все документы правильно, быть финансового благополучным и владеть английским на высоком уровне, есть вероятность неудачи. В таком случае:

Можно сделать запрос повторно. При первом отказе, вы обязательно получите письменное пояснение, в которой будет описана причина отказа. Устранив досадную проблему, вы сможете получить заветный документ.

Повторно подать заявление на получение визы . Если вы подаете повторное заявление, убедитесь, что вы не совершаете предыдущую ошибку, или вы улучшите свою ситуацию, чтобы соответствовать требованиям.

Подать заявление в суд с несогласием о сделанном решении. Однако, в этом случае, надо иметь доказательства того, что вынесенное решение быдло несправедливым по отношению к вам.

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