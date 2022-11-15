Иммиграция в Канаду для россиян: программы иммиграции

Иммиграционная программа в Канаде — это специальная возможность, которая предоставляет право на проживание, передвижение, работу и учебу на территории страны. Иммиграция в Канаду доступна любому иностранцу, если он будет соответствовать определенным требованиям. В Министерстве Миграции представлено несколько программ с помощью которых человек сможет получить данный статус.

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Иммиграция в Канаду — действующие программы для россиян

Хотя иммиграция в Канаду для россиян и жителей стран СНГ требует значительных финансовых и эмоциональных инвестиций, конечный результат себя оправдывает. Канада неизменно входит в число лучших стран по качеству жизни и известна своим позитивным отношением к иммиграции. Вот четыре самых популярных способа иммиграции зарубежных заявителей в Канаду в 2022 году:

Express Entry.

Спонсорство.

Беженство.

Провинциальные программы.

Бизнес-иммиграция.

Получение студенческой визы в Канаду и последующая легализация.

Во всех экономических, деловых и рабочих программам используется система ранжирования. Иностранец может получить определенное количество баллов за владение языком, наличия образования, опыта работы или возраста.

Для какой-либо канадской иммиграционной программы нет конкретных возрастных ограничений. Тем не менее, в большинстве категорий экономической иммиграции заявители 25–35 лет получают максимальные баллы.

Это не означает, что пожилые кандидаты не могут быть выбраны. Наличие значительного опыта работы, высокого знания языка, связей с Канадой и высшего образования может легко компенсировать любые баллы, потерянные из-за возраста в экономической иммиграции.

Семейное спонсорство, гуманитарная иммиграция, и иммиграция беженцев в Канаду не используют систему ранжирования и, следовательно, не имеют никаких штрафов за возраст. Воспользоваться данными программами может любой человек, который соответствует определенным требованиям.

Иммиграция в Канаду: Express Entry

Express Entry – это конкурсная иммиграционная система, которая приглашает лучших кандидатов для подачи заявления на получение статуса постоянного жителя Канады. Власть смотрит на возраст человека, его образование, владение языком и трудовой стаж. При высоких баллах иностранцу разрешают сразу въехать в страну. С помощью данной программы можно получить сразу статус ПМЖ в течение нескольких месяцев. Существует три направления для экспресс-въезда:

Федеральная программа квалифицированных рабочих (FSW). Программа позволяет людям с иностранным опытом работы въехать в страну для получения статуса ПМЖ. Дополнительно оценивается знание языка и образование. Достаточно обладать дипломом об окончании старшей школы, колледжа или первого курса университета.

Канадский опыт. Подходит людям, которые находились в командировке в Канаде или имели некоторый опыт работы в стране.

Квалифицированная профессия. Чтобы претендовать на FST, кандидат должен иметь не менее двух лет опыта работы полный рабочий день в квалифицированной профессии

Зарегистрироваться на участие в программе возможно на сайте Министерства Миграции Канады. После прохождения опросника заявителю выдадут список документов, которые необходимо загрузить. Обычно в их число входит: свидетельство об образовании, трудовая книжка, тест на знание языка, заграничный паспорт, банковская выписка, свидетельство о несудимости.

Иммиграция в Канаду через семейное спонсорство

Семейное спонсорство идеальный вариант получения статуса ВНЖ, в том случае если у заявителя есть близкие родственники в Канаде. Страна предлагает несколько иммиграционных программ, которые дают постоянным жителям и гражданам привезти членов своей семьи в страну. В этом году Канада планирует принять 105 000 новых постоянных жителей в рамках программ семейного спонсорства.

Получить ВНЖ Канады по данной программе возможно в том случае, если в стране проживает один из следующих родственников заявителя:

Брат или сестра.

Родители.

Супруг.

Внуки.

Прямые племянники.

Прямые тети.

Спонсорство родственника обычно стоит около 1135 канадских долларов. Дополнительные сборы будут взиматься, если спонсор проживает в Квебеке или намеревается проживать в нем.

Время обработки заявки на спонсорство будет зависеть от члена семьи, который вас спонсирует. Для спонсорства супружеского спонсорства заявки обычно занимают около 12 месяцев от начала до конца.

Иммиграция в Канаду для беженцев

Будучи страной, которая отстаивает право на жизнь, свободу, защиту и безопасность, Канада поддерживает дела беженцев и гуманитарную помощь с момента подписания Женевской конвенции. Таким образом каждый иностране сможет получить одну из следующих поддержек:

Спонсорство беженцев. Оказывается людям, которые столкнулись с преследованиями в своей родной стране.

Гуманитарная помощь в получении визы. Подходят людям, у которых нет риска преследования, но их экономическая ситуация в стране слишком не стабильна. Гуманитарную помощь могут также получить люди, которые уже находятся в Канаде, но не обладают достаточными баллами на получение ВНЖ. Это сложная процедура в которой необходима помощь адвокатов.

Лица, которые покинули свою родину с обоснованным страхом преследования по признаку расы, религии, социальной группы, политических убеждений, пола, сексуальной ориентации или национальности, могут получить защиту беженцев в Канаде. Для этого на порту въезда необходимо сообщить агентству пограничной службы о необходимости в защите. Достаточно сказать: I needprotection. Тогда агент CBSA или IRCC определит, имеет ли приезжий право ходатайствовать о предоставлении убежища.

Перед подачей заявления на предоставление убежища необходимо сдать биометрические данные, пройти биографическую проверку и проверку безопасности. В случае отказа в ходатайстве заявителю придется покинуть Канаду и вернуться на родину. Однако в течение 15 дней человек также сможет подать заявление об обжаловании этого решения в Апелляционный отдел по делам беженцев (RAD).

Получение ВНЖ Канады после обучения

Число иностранных студентов в Канаде продолжает расти с каждым годом. Многие из них могут остаться в стране после окончания учебы и получить статус ВНЖ. Рассмотрением заявки на учебу в Канаде всегда занимается миграционный офицер. В прошлом году Канада приняла более 400 000 иностранных студентов. Большинство из них приехали из Франции, Нигерии, Китая, Японии, Южной Кореи, США, Бразилии, Ирана, Индии и Вьетнама.

Канадское разрешение на обучение — это документ, который позволяет вам учиться в школе в Канаде. После того, как иностранный гражданин получает одобрение от учебного заведения в Канаде, он может подавать заявление на получение учебной визы. Процесс оформления проходит в несколько этапов:

Проверить право на участие. В первую очередь необходимо понять действительно ли человек соответствует требованиям учебных учреждений в стране.

Подать заявление на выбранную учебную программу в колледже, школе или университете.

Дождаться одобрения от учреждения. Обычно срок рассмотрения может занимать несколько месяцев.

Подать заявку на получение визы.

При получении визы необходимо предоставить выписку из банковского счета, заграничный паспорт, письмо принятия от DLI. После прохождения обучения в стране, иностранец может получить предложение о работе в Канаде и со временем получить статус ВНЖ.

Бизнес иммиграция в Канаду

Канада имеет уникальные программы бизнес-иммиграции, с помощью которых иностранные предприниматели могут получить постоянное место жительства. Расширяя бизнес, инвестируя в существующий или открывая новый, иностранным лицам и их семьям разрешается оставаться в стране.

Чтобы стать гражданами Канады, иностранные предприниматели и инвесторы должны сначала получить статус постоянного жителя в Канаде. Гражданами могут стать только постоянные жители Канады после того, как они физически провели 3 года в Канаде. Процесс получения гражданства в Канаде через право собственности на бизнес выглядит следующим образом:

Инвестиция. Иностранец должен сделать вклад в развитие предпринимательства. Например, после покупки бизнеса. При этом сумма инвестиции должна составлять около 100.000 канадских долларов.

Получить разрешение на работу. После приобретения бизнеса необходимо отправить заявление на получение разрешения в качестве бизнес-иммигранта. Для этого существует множество программ.

После одобрения заявления иностранцу выдадут разрешение на управление бизнесом в стране. Затем он сможет получить статус ПМЖ.

По прибытии в Канаду в качестве иностранного работника иностранцу необходимо управлять проектом в течение определенного количество времени. Сроки зависят от типа бизнеса и разрешения на работу.

Иммиграция в Канаду через работу в социальных службах

Канада — это страна, которая признает важную работу, проделанную сиделками. Это работники, которые оказывают поддержку нашим детям, пожилым людям и другим людям, нуждающимся в уходе. По этой причине Канада управляет рядом программ, чтобы помочь лицам, осуществляющим уход, найти работу и получить постоянное место жительства.

Пилотный проект по уходу за детьми на дому предназначен для привлечения работников с опытом работы в качестве поставщиков услуг по уходу за детьми на дому (NOC 4411). Канада выдает таким людям временное разрешение на работу с возможностью получения статуса ПМЖ. Эта программа открылась для подачи заявок 18 июня 2019 года, и ежегодно принимается максимум 2750 кандидатов и их ближайших родственников.

Проект по поддержке на дому предназначен для привлечения иностранцев с опытом работы в качестве работников на дому (NOC 4412). Страна также выдает таким людям временное разрешение на въезд и работу. После получения достаточного опыта иностранец сможет подать заявку на ПМЖ. Эта программа открылась для подачи заявок 18 июня 2019 года, и ежегодно принимается максимум 2750 кандидатов и их ближайших родственников.

Подать заявку на участие в любой из данных программ возможно на сайте Министерства Миграции Канады. Зарегистрировавшись и пройдя опрос посетителю, выдадут пакет документов, которые необходимо загрузить.

Требования для иммиграции в Канаду

Каждая иммиграционная программа имеет свои минимальные требования. При подаче заявки канадское правительство запросит различные документы для проверки опыта работы, образования, криминального прошлого и медицинского статуса. Типы необходимых документов зависят от программы, в которой будет участвовать иностранец, Базовыми документами являются следующие:

Заграничный паспорт.

Банковские выписки.

Свидетельство об образовании.

Тест на владение языком.

Справка о несудимости.

Информация о семье, детях.

Медицинская справка.

При получении статуса беженства необходимо предоставить веские доказательства факта преследования. Для спонсорской программы необходима только информация о родственнике, его согласие на спонсорство и выписка с банковского счета. Необязательно при этом владеть языком или обладать достаточными доходами, но правительство может проверить криминальное прошлое человека.

Для подачи заявления на получение рабочей визы необходимо предоставить согласие работодателя на найм работника. Если необходимо получить открытую рабочую визу необходимо доказать свою квалифицированность, владение языком и образование. Также потребуется выписка с банковского счета.

Как подать заявление на участие в программе?

Для участия в программах необходимо зарегистрироваться на сайте Министерства Миграции Канады. Это наиболее быстрый способ подачи заявления. Однако сделать это возможно и через ближайший визовый центр, но отправленная заявку будет рассматриваться дольше.

После регистрации на сайте необходимо проверить возможные программы иммиграции и выбрать для себя наиболее подходящие. Рядом с каждой будет подробное описание, а также прописаны требования к заявителю. Выбрав программу необходимо пройти опрос на сайте. После прохождения заявителю предоставят список документов, которые необходимо загрузить на сайт согласно инструкции.

После успешной подачи заявления остаются оплатить консульский сбор, а затем пройти сдачу биометрических данных в ближайшем визовом центре. Стоимость сбора зависит от программы. Обычно он составляет 100 канадских долларов. Сроки рассмотрения заявления варьируют от 3 до 12 месяцев в зависимости от выбранной программы иммиграции.

Имея более 80 путей иммиграции, Канада предлагает широкий выбор вариантов для всех типов заявителей. Тем не менее, переезд в новую страну — это большое усилие. Некоторые иммиграционные программы требуют более высокой квалификации и большего количества документов, чем другие. Желательно использовать помощь юристов и адвокатов при оформлении заявления.

С 2022 по 2024 годов страна планирует принять более 1,3 миллиона новых иммигрантов. Это прекрасная возможность для иностранцев получить статус постоянного жителя Канады. На сайте Министерства Миграции также представлены другие программы, которыми может воспользоваться иностранный гражданин, чтобы получить разрешение на въезд в страну.

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