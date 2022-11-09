Документы на визу в Канаду нужно собрать исходя из целей поездки. Существует несколько причин по которым, человеку разрешено пересечь территорию Канады, например работа, учеба, брак или туризм.

В соответствии с целью поездки человеку выдается одна из следующих виз:

Туристическая виза оформляется людям, которые хотят посетить страну с целью получения досуга. Она выдается сроком до 6 месяцев.

Рабочая виза. Оформляется работодателем на определенный срок.

Гостевая виза. Специальное разрешение, позволяющее человеку посетить страну с целью визита к близким родственникам.

Студенческая. Выдается людям, зачисленным в университет Канады. Разновидность зависит от срока обучения.

Для получения любой визы иностранный гражданин должен предоставить основные документы на визу в Канаду: загранпаспорт, справку о несудимости и выписку с банковского счета. Это базовые требования Министерства по иммиграции Канады.

Оформить визу в Канаду можно электронной форме на официальном сайте Посольства. Для этого необходимо пройти опрос на сайте Министерства по иммиграции, чтобы получить перечень необходимых документов. Затем заявление загружается в систему, оплачивается сбор и проходит регистрация заявки.

Обычно на это уходит до 20 дней. После одобрения человеку необходимо явится в посольство, чтобы показать оригинальные документы, а также сдать биометрические данные. Плата посольству составляет 100$, сдача биометрических данных 85$.

Как известно, виза в Канаду одна из самых сложных в получении. Обычно причинами отказа становятся неправильно оформленные документы на визу в Канаду. Чтобы снизить риск отказа рекомендуем обращаться к специалистам:

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Документы на визу в Канаду с целью туризма

Получая туристическую визу человеку необходимо доказать, что он своевременно покинет страну. Подозрение в нелегальной иммиграции — частая причина отказа для предоставления визы. В качестве доказательств можно использовать справку об отсутствии судимости или наличие членов семьи, которых необходимо финансово поддерживать. Вместе с тем подают следующие документы на визу в Канаду:

В сопроводительном письме человек указывает причину поездки и почему ему необходимо получить туристическую визу, например для посещения родственников или культурного развития. На счету у человека должно быть примерно 90.000 рублей для 30-дневной поездки. Также предоставляется медицинская справка, подтверждающая высокий уровень здоровья у человека.

В некоторых случаях требуется предоставить письмо-приглашение от близких родственников или друзей, которые проживают в Канаде. Это повышает шансы получения визы;

Заявить о желании посетить страну можно электронным и бумажным способом. Для того чтобы подать заявку онлайн необходимо зарегистрироваться на сайте посольства Канады на сайте IRCC.

Текст на сайте Посольства на английском или французском языке. Вы можете использовать переводчик Google, но помните, что он не всегда выдает корректный перевод.

В разделе «гостевая виза» пользователь проходит опросник. Затем ему выдают перечень документов, которые необходимо отправить. После оплаты консульского сбора документы рассматриваются. Срок рассмотрения в среднем составляет 15 дней.

Документы на визу в Канаду с целью работы

Рабочая виза в Канаду выдается лицам, которые получили разрешение от работодателя на пребывание в стране на определенный период времени. Получить данную визу возможно после заключения трудового договора. Канадский работодатель оформляет LMIA, подтверждающее квалифицированность работника. Документ разрешает нанимать на работу иностранного гражданина.

Кандидаты должны предъявить доказательства того, что они имеют право принять предложение о работе. Чтобы подать заявку на получение разрешения в Канаде необходимо соответствовать определенным требованиям, в том числе подготовить документы на визу в Канаду на английском или французском языке:

Фотографии паспортного размера;

Действительный загранпаспорт;

Подтверждение опыта работы;

Доказательство финансовых ресурсов;

Медицинское обследование.

Доказательство

Канадская рабочая виза идеально подходит для временных работников, иностранных выпускников канадских университетов, бизнесменов и других лиц, которым необходимо работать в Канаде.

Особенности рабочей визы

Канадские власти выпускают два типа разрешений на работу — открытое и конкретное. Открытое разрешение на работу позволяет работать на любого работодателя. Эта виза не зависит от места работы, поэтому заявители не требуют оценки воздействия на рынок труда (LMIA) или письма с предложением от работодателя, который оплатил сбор за соблюдение.

С открытым разрешением на работу можно работать на любого работодателя в Канаде, за исключением тех компаний, которые не соответствуют трудовым требованиям или участвуют в таких услугах, как эскорт-услуги, эротический массаж или экзотические танцы. Конкретная виза выдается тем, кто заключил договор с конкретным работодателем. Подать заявку на получение рабочей визы возможно в онлайн-формате после прохождения опроса на сайте посольства Канады

Некоторые рабочие места в Канаде требуют въезда в страну только по действительному разрешению. К ним относятся сиделки и сельскохозяйственные рабочие. Лица, осуществляющие уход за пожилыми людьми, детьми-инвалидами, должны иметь разрешение на работу, прежде чем устроиться на работу в Канаде. То же самое касается сельскохозяйственных рабочих.

После одобрения визы подать заявку на посещение страны может также супруг или несовершеннолетние дети. При условии, что они финансово обеспечены и не судимы. Они также смогут работать в стране без дополнительного разрешения.

Документы на визу в Канаду с целью учебы

Канада является одним из лучших мест для высшего образования, и страна ежегодно привлекает тысячи студентов со всего мира. Канадские университеты предоставляют образование мирового класса, которое признано во всем мире. Поступить в образовательное учреждение возможно получив студенческую визу. Получить разрешение возможно после подачи следующих документов:

Действующий паспорт.

Заверенные копии дипломных сертификатов.

Академические рекомендации.

Сопроводительное письмо.

Сертификаты о внеклассных достижениях.

Подтверждение о приеме от учебного заведения.

Подтверждение оплаты.

Банковская выписка.

Фотографии паспортного размера.

Университет предупреждает о дополнительных требованиях, которые необходимы при подаче заявления на получение визы. Иностранный гражданин по студенческой визе в Канаде может привезти своего супруга и детей-иждивенцев в Канаду.

Супруг также может подать заявление на получение открытого разрешения на работу и даже работать с канадским работодателем на время действия учебной визы своего партнера. Однако, если супруг хочет учиться в Канаде, им придется подать заявление на получение отдельной учебной визы.

Владельцы студенческих виз также могут привезти своих детей-иждивенцев в Канаду. Дети могут оставаться до тех пор, пока их учебная виза не будет действительна в Канаде. Несовершеннолетние дети могут получать школьное образование в стране при условии, что их родители либо работают, либо учатся. Ребенок должен быть младше 22 лет. Дети старше 22 лет, которые не являются финансово независимыми из-за физического или психического состояния, также считаются иждивенцами.

Стремясь удержать иностранных студентов, Citizenship Canada (IRCC) способствует получению разрешений на работу после получения диплома. В рамках этой программы иностранные выпускники могут получить открытое разрешение на срок до трех лет. Это позволяет им работать на любого канадского работодателя в любой отрасли без требования канадского предложения о работе на момент подачи заявки.

Подача заявления в посольстве

Выбрав разновидность визы человеку необходимо подать заявление в электронном или бумажном формате. Путешественник может скачать визовую анкету, распечатать ее и отнести в ближайший визовый центр. Там ему расскажут какие документы необходимы для получения разрешения. Однако в настоящее время намного проще подавать заявку в электронном формате через сайт посольства.

На сайте необходимо подать заявку и оформить согласие обработки персональных данных. Отправить документы возможно через сканер. После подачи электронного или бумажного заявления необходимо выполнить следующие шаги:

Записаться на прием в посольство. В нем снимут биометрические данные человека, такие как отпечатки пальцев.

Оплатить посольский сбор. Наиболее просто это сделать, за ранее распечатав заявку на сайте посольства. Ее можно принести в визовый центр, а затем осуществить оплату.

Оплатив сбор человеку, выдается индивидуальный номер, по которому можно отслеживать статус заявки.

Информация о статусе заявления обычно приходит по электронной почте. Также возможно подключить SMS-оповещение, которое будет сразу уведомлять о новых изменениях. После принятия решения остается забрать документы с готовой визой.

Отправить документы в посольство возможно по почте. Для этого дополнительно к документам необходимо приложить заполненный чек-лист почтовых заявлений, который можно найти на сайте Министерства миграции. Подавать заявление необходимо вместе с квитанцией об уплате пошлины. Затем остается предоставить биометрические данные, которые сдаются в визовом центре. Отправляются документы по адресу ближайшего посольства. В него же надо оформлять запись, чтобы сдать биометрические данные.

Оплата консульского сбора

На сайте Министерства миграции Канады представлена подробная инструкция, как оплатить консульский сбор. В первую очередь необходимо указать страну проживания и выбрать тип визы. Затем открывается подробная информация о том, как оплатить сбор. Обычно это необходимо делать вместе с подачей заявления. На сайте также указаны места куда можно обратиться за получением визы

При подаче электронного заявления пользователю автоматически пришлют форму оплаты. Внести сумму возможно с помощью кредитной или дебетовой карты VISA/MASTERCARD.