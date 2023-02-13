Виза в Великобританию

Документы на визу в Англию: список и требования к документам

Опубликовано Автор: Визовый центр Visa Online
Документы на визу в Англию
13
Фев

Список документов на визу в Англию (Великобританию) индивидуален для каждого россиянина, желающего попасть на её территорию. Документы на визу в Англию включают в себя свидетельства, выписки, справки и многое другое. Конечно, имеется ряд основных документов, одинаковых для всех, но есть и второстепенные, наличие которых может положительно повлиять на решение консула.

Основные документы на визу в Англию

Самая распространённая к получению виза – туристическая виза в Англию. Для её оформления россиянин должен предоставить в дипломатическое представительство или визовый центр такой пакет бумаг:

  • Заграничный паспорт с двумя чистыми страницами (минимум). Действовать он должен ещё, по крайней мере, полгода с момента подачи документов.
  • Ксерокопия первой страницы действующего загранпаспорта.
  • Ксерокопии заполненных страниц старого загранпаспорта.
  • Заполненная анкета.
  • Фотография.
  • Справка с места работы, подписанная директором организации. Обязательно с уточнением, что на время поездки за гражданином сохраняется его трудовое место.
  • Документ, свидетельствующий о семейном положении.
  • Выписка с банковской карты. На ней должна быть сумма, из расчёта 60 фунтов на каждый день. То есть, если в Англии планируется провести 14 дней, то на счету должно быть 840 фунтов (по нынешнему курсу это около 72 000 р).
  • Выписка о начислении з/п за последние полгода или справка о доходах из налоговой (как альтернатива или дополнение предыдущему документу из списка).
  • Медицинская страховка.
  • Документ, подтверждающий наличие временного места жительства в Англии (например, бронь гостиничного номера).

Великобритания предъявляет высокие требования к каждому, кто намерен в неё въехать, поэтому нужно внимательно подойти к процессу сбора документов.

Требования к фото на визу в Англию

Туристическая виза в Англию: инструкция по оформлению

Снимок должен соответствовать ряду требований. Первое, на что обращают внимание в консульстве – опрятность. Из-за её отсутствия вполне могут отказать в выдаче визы. Требования к фото следующие:

  • Сделано не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов.
  • Бумага качественная, без загибов, трещин и пятен. Допускается как матовая, так и глянцевая.
  • Размер строго 45 х 35 мм.
  • Светлый однотонный фон.
  • Только анфас.
  • Голова занимает 3,4 см пространства, само лицо – 2,8-2,9 см.
  • Отсутствие очков (разрешаются только корригирующие).
  • Безучастное, обычное выражение лица.
  • Отсутствие головных уборов.
  • Сам снимок цветной.

ВАЖНО: не допускается фотошоп и любая ретушь. Если что-то не получилось (например, получился эффект красных глаз) – лучше перефотографироваться.

Документы на визу в Англию — правильно заполняем анкету

Туристическая виза в Англию: инструкция по оформлению

В 2023 году аппликационная форма заполняется в режиме онлайн на официальном сайте великобританского посольства. При посещении сервера можно выбрать русский язык – вопросы будут на русском, однако отвечать всё равно придётся на английском. В анкету нужно внести следующие сведения:

  • ФИО.
  • Пол.
  • Дата рождения.
  • Семейное положение.
  • Страна рождения.
  • Гражданство.
  • Телефон и электронный адрес.
  • Данные паспорта.
  • ФИО отца и матери.
  • Сведения о супруге и детях (если есть).
  • Информация о работе и зарплате.
  • Материальное положение.
  • Дополнительные источники дохода.
  • Наличие в собственности имущества.
  • Информация о совершенных за последние 10 лет поездках в Англию (если таковые были).
  • Наличие страховки.
  • Сведения о запретах или депортации во время предыдущих поездок в Великобританию (если они были).
  • Декларация.
  • Сведения о месте, где человек планирует проживать во время поездки.

Также нужно будет указать тип желаемой визы и загрузить своё фото. Сохранённую анкету впоследствии надо распечатать и предоставить в посольство с другими документами.

Виза для детей

ВНИМАНИЕ: Если ребёнок отправляется в Великобританию с родителем, то на него потребуется собрать аналогичный пакет документов, но загранпаспорт ему нужно будет сделать отдельный.

А вот несовершеннолетним путешественникам, отправляющимся в Англию самостоятельно, в обязательном порядке нужно оформить визу Standard Visitor. Набор документов для её получения такой:

  • Полная информация о планах на грядущую поездку и документы, её подтверждающие (приглашение, описание маршрута, бронь гостевого номера и т.д.).
  • Точное место и продолжительность пребывания ребёнка. Посольству важно знать – с кем, куда и на какой срок отправляется несовершеннолетний.
  • Справка с места учёбы.
  • Все финансовые документы родителей или опекунов – начиная справкой с места работы, заканчивая выпиской с банковского счёта.
  • Нотариально заверенное согласие на выезд (нужно, если ребёнок едет без родителей).
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При этом поездка не должна длиться более полугода – даже по причине учёбы в языковой школе. Родители обязаны привести доводы о том, что ребёнок вернётся домой и доказать, что на время путешествия они позаботились о его безопасности в Англии.

Документы на визу в Англию, если есть приглашение

В случае, если россиянин намерен отправиться в Англию к кому-то в гости, ему понадобится дополнительно предъявить копию паспорта того, к кому он направляется. Если приглашающий не является резидентом Великобритании, альтернативой документу будет копия его гражданского паспорта и иммиграционный штамп. Также принимающей стороне нужно предъявить справку из «Home Office» — она подтвердит его место проживание и наличие регистрации.

СПРАВКА: не лишним будет спонсорское письмо. Оно свидетельствует о том, что принимающая сторона полностью берёт на себя расходы, связанные с пребыванием россиянина в Англии. К спонсорскому письму также прилагается выписка с банковского счёта и справка о начислении з/п. Эти документы стоит предоставить, даже если человек берёт все расходы на себя.

Документы на визу в Англию, если поездка связана с семейными обстоятельствами

В случае, когда россиянин собрался навестить родственников, проживающих в Англии, ему тоже понадобится приглашение и спонсорское письмо – как в предыдущем случае. И обязательно ксерокопии гражданских паспортов всех его родственников, к которым он отправляется.

Если россиянин (или россиянка) отправляется в Великобританию к своей супруге (или супругу соответственно), посольство может запросить следующие документы:

  • Сертификат о владении английским языком на уровне В2 (при намерении переехать в Англию дальнейшем).
  • Доказательства того, что супруги были знакомы до заключения брака (т.е., что он не фиктивный).
  • Свидетельство о браке.
  • Две фотографии.

Правда, с супружеской визой всё чуть сложнее. Выдают её только после заключения брака. Но оформить её можно как в Англии, так и в России, в дипломатическом представительстве. В первом случае она выдаётся на 30 месяцев, во втором – на 33.

Соответственно, по истечении времени виза продлевается. Через 5 лет брака можно подать заявление на ПМЖ, а затем – получить паспорт гражданина Великобритании.

Документы на визу в Англию для студентов

Чтобы получить студенческую визу, нужно будет дополнить основной пакет документов такими бумагами:

  • Справка из британского учебного учреждения, свидетельствующая о зачислении россиянина на учёбу.
  • CAS-номер (находится в письме о зачислении).
  • Подтверждение оплаты обучения (чек, грант, стипендия).
  • Выписка с банковского счёта, показывающая, что у студента есть достаточно средств, чтобы покрыть расходы за всё время проживания и обучения.

СПРАВКА: сертификат о владении английским языком нужен не всем студентам – зависит от факультета и выбранной специальности.

Рабочая виза

Великобритания славится независимой и развитой экономической системой, что делает её очень привлекательным государством для россиян, желающих продвинуться по служебной лестнице. Но, чтобы получить рабочую визу в Англию, нужны такие документы:

  • Сертификат о владении английским языком на уровне В2.
  • Официальное приглашение на работу от британского работодателя.
  • Уникальный номер работодателя и ксерокопия сертификата, в котором он указан.
  • Подтверждение финансовой состоятельности на 90 дней с момента прибытия в Англию.

ВНИМАНИЕ: Получить приглашение на работу непросто. Нужно быть поистине высококвалифицированным специалистом – а их и в Великобритании (учитывая местный уровень образования) достаточно. Либо можно пройти тест по программе HSMP – если россиянину удастся набрать достаточное количество баллов, то ему откроют годовую визу. Программа создана для привлечения в Великобританию ценных работников. Однако в таком случае работодателя придётся искать самостоятельно.

Нужно ли переводить документы на визу в Англию?

Вне зависимости от того, какую визу хочет получить гражданин России, все бумаги, которые будут поданы в консульство, необходимо перевести на английский язык. При этом важно нотариально заверить перевод. Плюс ко всему, в нём должны присутствовать следующие сведения:

  • Подтверждение того, что перевод полностью соответствует оригиналу по смыслу.
  • Инициалы переводчика.
  • Точная дата перевода.

ВАЖНО: перевод действителен месяц. Надо это учесть перед подачей документов.

Сроки изготовления и случаи отказа

Рассмотрение заявления занимает от 14 до 61 дней. Однако есть возможность оформить срочную визу – это займёт всего 4-5 суток. Правда, чтобы её получить, нужно заплатить дополнительный консульский сбор (7 560 р) и иметь ранее выданную визу типа Visitor.

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Отказывают россиянам не часто, но если это происходит, то по таким причинам:

  • Много ошибок и неточностей в анкете.
  • Отсутствие спонсора у заявителя (если сам он не работает).
  • Неполный пакет документов.
  • Неопределённая цель поездки.
  • Поддельные документы.
  • Слабое материальное положение.

СПРАВКА: согласно статистике, в оформлении британской визы отказывают в 2-7% случаях. Получить её не так сложно, если ответственно подойти к процессу. Это в интересах самого россиянина – ведь потом, при повторной попытке получить визу, нужно будет оплачивать стандартный консульский сбор.

Как увеличить шансы на получение визы?

Визового сотрудника британского посольства может смутить всё, что угодно – надо быть к этому готовым, не глядя на относительно невысокий процент отказов. И постараться по максимуму увеличить свои шансы на получение британской визы.

Чтобы доказать свою материальную состоятельность, можно дополнить комплект документов справку с работы своего супруга/супруги и выписку с банковского счёта. Таким образом удастся продемонстрировать общий, семейный бюджет, который также имеет значение и вес.

Если россиянин в браке не состоит, то вполне подойдут аналогичные справки от родителей. Такие документы ещё дополнительно подтвердят социальные связи потенциального путешественника со своей родиной и намерения вернуться.

Также для англичан показателем состоятельности является наличие имущества. Поэтому дополнительно можно приложить свидетельство о государственной регистрации права на транспортное средство или недвижимость. Договоры и реестровые выписки не нужны – в посольстве не захотят разбираться в тонкостях многостраничных договоров.

На самом деле, даже неработающий гражданин может получить одобрение, если докажет финансовую независимость. Хоть пенсионер – если докажет свой внушительный рабочий стаж, предъявит пенсионное удостоверение и справку о начислении государственных выплат.

Визовый центр Visa Online

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