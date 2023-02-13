Список документов на визу в Англию (Великобританию) индивидуален для каждого россиянина, желающего попасть на её территорию. Документы на визу в Англию включают в себя свидетельства, выписки, справки и многое другое. Конечно, имеется ряд основных документов, одинаковых для всех, но есть и второстепенные, наличие которых может положительно повлиять на решение консула.
Основные документы на визу в Англию
Самая распространённая к получению виза – туристическая виза в Англию. Для её оформления россиянин должен предоставить в дипломатическое представительство или визовый центр такой пакет бумаг:
- Заграничный паспорт с двумя чистыми страницами (минимум). Действовать он должен ещё, по крайней мере, полгода с момента подачи документов.
- Ксерокопия первой страницы действующего загранпаспорта.
- Ксерокопии заполненных страниц старого загранпаспорта.
- Заполненная анкета.
- Фотография.
- Справка с места работы, подписанная директором организации. Обязательно с уточнением, что на время поездки за гражданином сохраняется его трудовое место.
- Документ, свидетельствующий о семейном положении.
- Выписка с банковской карты. На ней должна быть сумма, из расчёта 60 фунтов на каждый день. То есть, если в Англии планируется провести 14 дней, то на счету должно быть 840 фунтов (по нынешнему курсу это около 72 000 р).
- Выписка о начислении з/п за последние полгода или справка о доходах из налоговой (как альтернатива или дополнение предыдущему документу из списка).
- Медицинская страховка.
- Документ, подтверждающий наличие временного места жительства в Англии (например, бронь гостиничного номера).
Великобритания предъявляет высокие требования к каждому, кто намерен в неё въехать, поэтому нужно внимательно подойти к процессу сбора документов.
Требования к фото на визу в Англию
Снимок должен соответствовать ряду требований. Первое, на что обращают внимание в консульстве – опрятность. Из-за её отсутствия вполне могут отказать в выдаче визы. Требования к фото следующие:
- Сделано не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов.
- Бумага качественная, без загибов, трещин и пятен. Допускается как матовая, так и глянцевая.
- Размер строго 45 х 35 мм.
- Светлый однотонный фон.
- Только анфас.
- Голова занимает 3,4 см пространства, само лицо – 2,8-2,9 см.
- Отсутствие очков (разрешаются только корригирующие).
- Безучастное, обычное выражение лица.
- Отсутствие головных уборов.
- Сам снимок цветной.
ВАЖНО: не допускается фотошоп и любая ретушь. Если что-то не получилось (например, получился эффект красных глаз) – лучше перефотографироваться.
Документы на визу в Англию — правильно заполняем анкету
В 2023 году аппликационная форма заполняется в режиме онлайн на официальном сайте великобританского посольства. При посещении сервера можно выбрать русский язык – вопросы будут на русском, однако отвечать всё равно придётся на английском. В анкету нужно внести следующие сведения:
- ФИО.
- Пол.
- Дата рождения.
- Семейное положение.
- Страна рождения.
- Гражданство.
- Телефон и электронный адрес.
- Данные паспорта.
- ФИО отца и матери.
- Сведения о супруге и детях (если есть).
- Информация о работе и зарплате.
- Материальное положение.
- Дополнительные источники дохода.
- Наличие в собственности имущества.
- Информация о совершенных за последние 10 лет поездках в Англию (если таковые были).
- Наличие страховки.
- Сведения о запретах или депортации во время предыдущих поездок в Великобританию (если они были).
- Декларация.
- Сведения о месте, где человек планирует проживать во время поездки.
Также нужно будет указать тип желаемой визы и загрузить своё фото. Сохранённую анкету впоследствии надо распечатать и предоставить в посольство с другими документами.
Виза для детей
ВНИМАНИЕ: Если ребёнок отправляется в Великобританию с родителем, то на него потребуется собрать аналогичный пакет документов, но загранпаспорт ему нужно будет сделать отдельный.
А вот несовершеннолетним путешественникам, отправляющимся в Англию самостоятельно, в обязательном порядке нужно оформить визу Standard Visitor. Набор документов для её получения такой:
- Полная информация о планах на грядущую поездку и документы, её подтверждающие (приглашение, описание маршрута, бронь гостевого номера и т.д.).
- Точное место и продолжительность пребывания ребёнка. Посольству важно знать – с кем, куда и на какой срок отправляется несовершеннолетний.
- Справка с места учёбы.
- Все финансовые документы родителей или опекунов – начиная справкой с места работы, заканчивая выпиской с банковского счёта.
- Нотариально заверенное согласие на выезд (нужно, если ребёнок едет без родителей).
При этом поездка не должна длиться более полугода – даже по причине учёбы в языковой школе. Родители обязаны привести доводы о том, что ребёнок вернётся домой и доказать, что на время путешествия они позаботились о его безопасности в Англии.
Документы на визу в Англию, если есть приглашение
В случае, если россиянин намерен отправиться в Англию к кому-то в гости, ему понадобится дополнительно предъявить копию паспорта того, к кому он направляется. Если приглашающий не является резидентом Великобритании, альтернативой документу будет копия его гражданского паспорта и иммиграционный штамп. Также принимающей стороне нужно предъявить справку из «Home Office» — она подтвердит его место проживание и наличие регистрации.
СПРАВКА: не лишним будет спонсорское письмо. Оно свидетельствует о том, что принимающая сторона полностью берёт на себя расходы, связанные с пребыванием россиянина в Англии. К спонсорскому письму также прилагается выписка с банковского счёта и справка о начислении з/п. Эти документы стоит предоставить, даже если человек берёт все расходы на себя.
Документы на визу в Англию, если поездка связана с семейными обстоятельствами
В случае, когда россиянин собрался навестить родственников, проживающих в Англии, ему тоже понадобится приглашение и спонсорское письмо – как в предыдущем случае. И обязательно ксерокопии гражданских паспортов всех его родственников, к которым он отправляется.
Если россиянин (или россиянка) отправляется в Великобританию к своей супруге (или супругу соответственно), посольство может запросить следующие документы:
- Сертификат о владении английским языком на уровне В2 (при намерении переехать в Англию дальнейшем).
- Доказательства того, что супруги были знакомы до заключения брака (т.е., что он не фиктивный).
- Свидетельство о браке.
- Две фотографии.
Правда, с супружеской визой всё чуть сложнее. Выдают её только после заключения брака. Но оформить её можно как в Англии, так и в России, в дипломатическом представительстве. В первом случае она выдаётся на 30 месяцев, во втором – на 33.
Соответственно, по истечении времени виза продлевается. Через 5 лет брака можно подать заявление на ПМЖ, а затем – получить паспорт гражданина Великобритании.
Документы на визу в Англию для студентов
Чтобы получить студенческую визу, нужно будет дополнить основной пакет документов такими бумагами:
- Справка из британского учебного учреждения, свидетельствующая о зачислении россиянина на учёбу.
- CAS-номер (находится в письме о зачислении).
- Подтверждение оплаты обучения (чек, грант, стипендия).
- Выписка с банковского счёта, показывающая, что у студента есть достаточно средств, чтобы покрыть расходы за всё время проживания и обучения.
СПРАВКА: сертификат о владении английским языком нужен не всем студентам – зависит от факультета и выбранной специальности.
Рабочая виза
Великобритания славится независимой и развитой экономической системой, что делает её очень привлекательным государством для россиян, желающих продвинуться по служебной лестнице. Но, чтобы получить рабочую визу в Англию, нужны такие документы:
- Сертификат о владении английским языком на уровне В2.
- Официальное приглашение на работу от британского работодателя.
- Уникальный номер работодателя и ксерокопия сертификата, в котором он указан.
- Подтверждение финансовой состоятельности на 90 дней с момента прибытия в Англию.
ВНИМАНИЕ: Получить приглашение на работу непросто. Нужно быть поистине высококвалифицированным специалистом – а их и в Великобритании (учитывая местный уровень образования) достаточно. Либо можно пройти тест по программе HSMP – если россиянину удастся набрать достаточное количество баллов, то ему откроют годовую визу. Программа создана для привлечения в Великобританию ценных работников. Однако в таком случае работодателя придётся искать самостоятельно.
Нужно ли переводить документы на визу в Англию?
Вне зависимости от того, какую визу хочет получить гражданин России, все бумаги, которые будут поданы в консульство, необходимо перевести на английский язык. При этом важно нотариально заверить перевод. Плюс ко всему, в нём должны присутствовать следующие сведения:
- Подтверждение того, что перевод полностью соответствует оригиналу по смыслу.
- Инициалы переводчика.
- Точная дата перевода.
ВАЖНО: перевод действителен месяц. Надо это учесть перед подачей документов.
Сроки изготовления и случаи отказа
Рассмотрение заявления занимает от 14 до 61 дней. Однако есть возможность оформить срочную визу – это займёт всего 4-5 суток. Правда, чтобы её получить, нужно заплатить дополнительный консульский сбор (7 560 р) и иметь ранее выданную визу типа Visitor.
Отказывают россиянам не часто, но если это происходит, то по таким причинам:
- Много ошибок и неточностей в анкете.
- Отсутствие спонсора у заявителя (если сам он не работает).
- Неполный пакет документов.
- Неопределённая цель поездки.
- Поддельные документы.
- Слабое материальное положение.
СПРАВКА: согласно статистике, в оформлении британской визы отказывают в 2-7% случаях. Получить её не так сложно, если ответственно подойти к процессу. Это в интересах самого россиянина – ведь потом, при повторной попытке получить визу, нужно будет оплачивать стандартный консульский сбор.
Как увеличить шансы на получение визы?
Визового сотрудника британского посольства может смутить всё, что угодно – надо быть к этому готовым, не глядя на относительно невысокий процент отказов. И постараться по максимуму увеличить свои шансы на получение британской визы.
Чтобы доказать свою материальную состоятельность, можно дополнить комплект документов справку с работы своего супруга/супруги и выписку с банковского счёта. Таким образом удастся продемонстрировать общий, семейный бюджет, который также имеет значение и вес.
Если россиянин в браке не состоит, то вполне подойдут аналогичные справки от родителей. Такие документы ещё дополнительно подтвердят социальные связи потенциального путешественника со своей родиной и намерения вернуться.
Также для англичан показателем состоятельности является наличие имущества. Поэтому дополнительно можно приложить свидетельство о государственной регистрации права на транспортное средство или недвижимость. Договоры и реестровые выписки не нужны – в посольстве не захотят разбираться в тонкостях многостраничных договоров.
На самом деле, даже неработающий гражданин может получить одобрение, если докажет финансовую независимость. Хоть пенсионер – если докажет свой внушительный рабочий стаж, предъявит пенсионное удостоверение и справку о начислении государственных выплат.