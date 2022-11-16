ВНЖ Канады для россиян предоставляет гражданам легально проживать на территории Канады, с правом на работу. ВНЖ Канады для россиян выдаётся в различных случаях, обычно для этого необходимо в течение трех лет находиться в стране. После получения ВНЖ челочек может получить статус постоянного жителя, а затем гражданства. Оформление ВНЖ крайне сложная процедура, но все же осуществимая.

Если у вас нет опыта в данном вопросе, мы рекомендуем проконсультироваться с нашими специалистами:

Отправьте заявку и специалист свяжется с Вами в течение 10 минут Я принимаю условия политики конфиденциальности Δ

Как получить ВНЖ Канады для россиян?

Получение ВНЖ в Канаде сопровождается множеством трудностей. Каждому заявителю необходимо соответствовать весьма высоким требованиям. Например, обладать большим трудовым стажем, хорошим банковским счетом и образованием. Но несмотря на множество трудностей, Канада раскрывает огромные перспективы для развития людей.

Актуальные программы получения ВНЖ Канады для россиян:

Конкурсная основа.

Гуманитарная и беженская виза.

Получение работы.

Учеба в Канаде.

Получить статус ВНЖ возможно только через иммиграционные программы Канады. Их число насчитывает несколько десятков. Во всех экономических, деловых и рабочих программам используется система ранжирования. Иностранец может получить определенное количество баллов за владение языком, наличие образования, опыта работы или возраста. Затем заявителю присуждается определенное количество баллов.

Лучше всего подавать участие на конкурсные программы людям в возрасте 25–35 лет. Это также увеличивает шансы получения рабочей визы. Однако определенных возрастных ограничений не существует.

Для какой-либо канадской иммиграционной программы нет конкретных возрастных ограничений. Тем не менее, в большинстве категорий экономической иммиграции заявители 25–35 лет получают максимальные баллы.

При оформлении ВНЖ через беженство, гуманитарную помощь или воссоединение семьи необязательно предоставлять данные о финансовом статусе или рабочей квалификации. Правительство при оформлении ВНЖ такими способами учитывает другие факторы. Например, наличие статуса преследования, угроза жизни человеку, экономически нестабильная ситуация в стране или финансовая обеспеченность родственников в Канаде.

Программы, позволяющие получить ВНЖ Канады для россиян в ускоренном режиме

Профессионалы и квалифицированные рабочие по всему миру, которые хотят иммигрировать в Канаду, могут сделать это через Федеральную программу квалифицированных рабочих. Кандидатам разрешено подавать заявку совместно с супругом или детьми.

Федеральная программа квалифицированных рабочих (FSW) позволяет людям с иностранным опытом работы въехать в страну для получения статуса ПМЖ. Работает данное предложение на конкурсной основе. В течение шести месяцев власти Канады оценивают кандидата и выбирают лучших из списка. Им разрешают легально посетить страну, а затем получить статус ВНЖ.

Для того чтобы учувствовать в программе необходимо обладать достаточными знаниями языка, опытом работы, финансовыми средствами и образованием. За наличие каждого пункта правительство присуждает кандидату баллы. Чем выше баллов, тем больше вероятность получить разрешение на получение ВНЖ через FSW.

Программа входит в часть Экспресс-въезда. Это специальная функция, предусмотренная правительством Канады. В нее также входят и другие программы позволяющие в течение нескольких месяцев получить сразу статус ПМЖ

Канадский опыт. Подходит людям, которые находились в командировке в Канаде или имели некоторый опыт работы в стране.

Квалифицированная профессия. Чтобы претендовать на FST, кандидат должен иметь не менее двух лет опыта работы полный рабочий день в квалифицированной профессии

Зарегистрироваться на участие в программе возможно на сайте Министерства Миграции Канады. После прохождения опросника заявителю выдадут список документов, которые необходимо загрузить.

Обычно в их число входит: свидетельство об образовании, трудовая книжка, тест на знание языка, заграничный паспорт, банковская выписка, справка с работы. Но могут понадобиться и дополнительные документы на визу в Канаду, такие как:

справка об отсутствии судимости;

подтверждение социального статуса (для предпринимателей);

документы, подтверждающие связь с родиной (наличие бизнеса, недвижимости и т.д.)

Учеба в Канаде

Число иностранных студентов в Канаде продолжает расти с каждым годом. Многие из них могут остаться в стране после окончания учебы и получить статус ВНЖ. Рассмотрением заявки на студенческую визу в Канаде всегда занимается миграционный офицер. В прошлом году Канада приняла более 400 000 иностранных студентов. Большинство из них приехали из Франции, Нигерии, Китая, Японии, Южной Кореи, США, Бразилии, Ирана, Индии и Вьетнама.

Канадское разрешение на обучение — это документ, который позволяет вам учиться в школе в Канаде. После того, как иностранный гражданин получает одобрение от учебного заведения в Канаде, он может подавать заявление на получение учебной визы. Процесс оформления проходит в несколько этапов:

Проверить право на участие. В первую очередь необходимо понять действительно ли человек соответствует требованиям учебных учреждений в стране.

Подать заявление на выбранную учебную программу в колледже, школе или университете.

Дождаться одобрения от учреждения. Обычно срок рассмотрения может занимать несколько месяцев.

Подать заявку на получение визы.

При получении визы необходимо предоставить выписку из банковского счета, загранпаспорт, письмо принятия от DLI. После прохождения обучения в стране, иностранец может получить предложение о работе в Канаде и со временем получить статус ВНЖ.

ВНЖ Канады для россиян через воссоединение с родственниками

Семейное спонсорство идеальный вариант получения статуса ВНЖ, в том случае если у заявителя есть близкие родственники в Канаде. Страна предлагает несколько иммиграционных программ, которые дают постоянным жителям и гражданам привезти членов своей семьи в страну.

В этом году Канада планирует принять 105 000 новых постоянных жителей в рамках программ семейного спонсорства. Получить ВНЖ по данной программе возможно в том случае, если в стране проживает один из следующих родственников заявителя:

Родители.

Супруг.

Дети.

Вместе с тем получить спонсорство могут внуки или племянники. Однако только до достижения восемнадцати лет или в случае потери родителей. Спонсорство родственника обычно стоит около 1135 канадских долларов. Оформление заявки можно заняться на сайте

Время обработки заявки на спонсорство будет зависеть от члена семьи, с которым происходит воссоединение, спонсирует. Оформление спонсорства супруга обычно составляет около 12 месяцев.

Гуманитарная помощь — программа иммиграции в Канаду для беженцев

Будучи страной, которая отстаивает право на жизнь, свободу, защиту и безопасность, Канада поддерживает дела беженцев и гуманитарную помощь с момента подписания Женевской конвенции. Таким образом каждый иностранец сможет получить одну из следующих поддержек:

Спонсорство беженцев. Оказывается людям, которые столкнулись с преследованиями в своей родной стране.

Гуманитарная помощь в получении визы. Подходят людям, у которых нет риска преследования, но их экономическая ситуация в стране слишком не стабильна. Гуманитарную помощь могут также получить люди, которые уже находятся в Канаде, но не обладают достаточными баллами на получение ВНЖ. Это сложная процедура, в которой необходима помощь адвокатов.

Лица, которые покинули свою родину с обоснованным страхом преследования по признаку расы, религии, социальной группы, политических убеждений, пола, сексуальной ориентации или национальности, могут получить защиту беженцев в Канаде. Для этого на порту въезда необходимо сообщить агентству пограничной службы о необходимости в защите. Достаточно сказать: I needprotection. Тогда агент CBSA или IRCC определит, имеет ли приезжий право ходатайствовать о предоставлении убежища.

Перед подачей заявления на предоставление убежища необходимо сдать биометрические данные, пройти биографическую проверку и проверку безопасности.

В случае отказа в ходатайстве заявителю придется покинуть Канаду и вернуться на родину. Однако в течение 15 дней человек также сможет подать заявление об обжаловании этого решения в Апелляционный отдел по делам беженцев (RAD).

ВНЖ Канады для россиян на основании открытия бизнеса

Канада имеет уникальные программы бизнес-иммиграции, с помощью которых иностранные предприниматели могут получить постоянное место жительства. Расширяя бизнес, инвестируя в существующий или открывая новый, иностранным лицам и их семьям разрешается оставаться в стране.

Чтобы стать гражданами Канады, иностранные предприниматели и инвесторы должны сначала получить статус постоянного жителя в Канаде. Гражданами могут стать только постоянные жители Канады после того, как они физически провели 3 года в Канаде. Процесс получения гражданства в Канаде через право собственности на бизнес выглядит следующим образом:

Инвестиция. Иностранец должен сделать вклад в развитие предпринимательства. Например, после покупки бизнеса. При этом сумма инвестиции должна составлять около 100.000 канадских долларов.

Получить разрешение на работу. После приобретения бизнеса необходимо отправить заявление на получение разрешения в качестве бизнес-иммигранта. Для этого существует множество программ.

После одобрения заявления иностранцу выдадут разрешение на управление бизнесом в стране. Затем он сможет получить статус ПМЖ.

По прибытии в Канаду в качестве иностранного работника иностранцу необходимо управлять проектом в течение определенного количество времени. Сроки зависят от типа бизнеса и разрешения на работу.

ВНЖ Канады для россиян на основании трудоустройства соцработником

Канада — это страна, которая признает важную работу, проделанную сиделками. Это работники, которые оказывают поддержку нашим детям, пожилым людям и другим людям, нуждающимся в уходе. По этой причине Канада управляет рядом программ, чтобы помочь лицам, осуществляющим уход, найти работу и получить постоянное место жительства.

Пилотный проект по уходу за детьми на дому предназначен для привлечения работников с опытом работы в качестве поставщиков услуг по уходу за детьми на дому (NOC 4411).

Канада выдает таким людям временное разрешение на работу с возможностью получения статуса ПМЖ. Эта программа открылась для подачи заявок 18 июня 2019 года, и ежегодно принимается максимум 2750 кандидатов и их ближайших родственников.

Подать заявку на участие в любой из данных программ возможно на сайте Министерства Миграции Канады. Зарегистрировавшись и пройдя опрос посетителю, выдадут пакет документов, которые необходимо загрузить.

Требования для получения ВНЖ Канады для россиян

При оформлении ВНЖ Канады для россиян необходимо учитывать требования, прописанные в иммиграционной программе. При подаче заявки канадское правительство запросит различные документы для проверки опыта работы, образования, криминального прошлого и медицинского статуса. Типы необходимых документов зависят от программы, в которой будет участвовать иностранец, Базовыми документами являются следующие:

Заграничный паспорт.

Банковские выписки.

Свидетельство об образовании.

Тест на владение языком.

Справка о несудимости.

Информация о семье, детях.

Медицинская справка.

При получении статуса беженства необходимо предоставить веские доказательства факта преследования. Для спонсорской программы необходима только информация о родственнике, его согласие на спонсорство и выписка с банковского счета. Необязательно при этом владеть языком или обладать достаточными доходами, но правительство может проверить криминальное прошлое человека.

Для подачи заявления на получение рабочей визы необходимо предоставить согласие работодателя на найм работника. Если необходимо получить открытую рабочую визу необходимо доказать свою квалифицированность, владение языком и образование. Также потребуется выписка с банковского счета.

Как подать заявление на ВНЖ Канады для россиян?

Подать заявление на получение ВНЖ Канады для россиян возможно несколькими способами. Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте Министерства Миграции Канады или лично посетить визовый центр. Рекомендуется использовать первый способ для получения ВНЖ Канады для россиян. Сроки рассмотрения при подаче электронной заявки значительно ниже. Процесс подачи заявления включает в себя следующее:

Зарегистрироваться на сайте Министерства Миграции. Для этого в специальном поле необходимо пройти регистрацию, указывая личные данные.

Выбрать подходящую программу миграции в Канаду.

Пройти опрос и получить список документов.

Загрузить документы и оплатить консульский сбор.

Дождаться одобрения.

После получения одобрительного решения останется посетить визовый центр, чтобы сдать биометрические данные. Такой способ получения ВНЖ подходит людям, которые собираются посетить Канаду, так как некоторые программы позволяют сразу получить ВНЖ

Вместе с тем получить ВНЖ возможно уже находясь в Канаде, если прожить там в течение трех лет. В таком случае необходимо также зарегистрироваться в министерстве и подать заявку на получение ВНЖ. Потребуется оплатить консульский сбор в размере 100 канадских долларов. Сроки рассмотрения зависят от программы. Наиболее быстро рассматривают заявки по экспресс входу.

После регистрации на сайте необходимо проверить возможные программы иммиграции и выбрать для себя наиболее подходящие. Рядом с каждой будет подробное описание, а также прописаны требования к заявителю. Выбрав программу необходимо пройти опрос на сайте. После прохождения заявителю предоставят список документов, которые необходимо загрузить на сайт согласно инструкции.

В настоящее время до 2024 года Канада планирует предоставить статус ВНЖ Канады более чем для 1,3 млн иностранцев. Это прекрасная возможность переезда в экономически развитую страну.

На сайте министерства можно найти и другие программы, позволяющее получить статус временного жителя. Из более 80. Однако представленные выше наиболее распространенные и легкие.

Если вам необходимо оформить документы для получения ВНЖ Канады под ключ или получить сопровождение в оформлении, то обращайтесь к нашим специалистам: