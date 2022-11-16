Виза невесты в Канаду довольно непростой документ в оформлении. Дело в том, что визу невесты в Канаду некоторые люди хотят получить через фиктивные брак с канадцем. Если вас интересует, какие документы необходимы для получения визы невесты в Канаду, нужен ли вам длинный или короткий сертификат, нужен штамп Апостиль? Читайте дальше, чтобы узнать, как официально заключить брак в Канаде. В этой статье также содержится информация о том, как заключить брак в Канаде, пока вы находитесь на гостевой визе или визе временного резидента. Первый шаг – получить свидетельство о браке в вашей стране.

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Виза невесты в Канаду — краткая форма или длинная форма свидетельства о браке?

Для тех, кто вступает в брак за границей, важным является вопрос о том, нужна ли краткая или полная форма свидетельства о браке, чтобы виза невесты в Канаду была оформлена без отказа. Свидетельство о браке является официальным документом, который подтверждает, что два человека состояли в браке. Оба типа свидетельств должны быть заверены органом по бракосочетанию. Был ли брак юридически обязывающим, это совсем другой вопрос. Если вы планируете заключить брак за границей, консульство Канады может помочь вам в этом важном процессе.

Иммиграционные власти потребуют копию вашего свидетельства о браке и ваших текущих документов для целей определения вашего права. Вы должны убедиться, что документы составлены в правильной форме и содержат правильную информацию. Краткие формы обычно являются более распространенным выбором, но и те, и другие могут быть приняты Канадской иммиграционной службой. Короткие формы сложнее обрабатывать, и вы должны быть уверены, что документы, которые вы предоставляете, являются подлинными.

В то время как в большинстве провинций вы можете вступить в брак сразу после получения разрешения на брак, в других требуется период ожидания, прежде чем вы сможете вступить в брак. В Новой Шотландии, например, период ожидания после выдачи свидетельства о браке составляет пять дней, а в Квебеке — 20 дней. Чтобы получить свидетельство о заключении брака, посетите областной отдел записи актов гражданского состояния. Эти офисы занимаются законами о браке и торжественном заключении брака.

Чтобы получить свидетельство о браке для визы невесты в Канаду, вы должны сначала зарегистрировать свой брак в Статистике естественного движения населения Новой Шотландии. Свидетельство о браке, выданное в провинции, должно быть действительно не менее одного года. Вы можете посетить региональный муниципалитет Галифакса в рабочее время или назначить встречу с заместителем Эмитента. Если вам неудобно это делать, вы можете попросить уполномоченного представителя подать заявление на получение документа.

Виза невесты в Канаду — штамп апостиль

При подаче заявления на визу невесты в Канаду необходимо легализовать свидетельство о браке. Канада является членом Гаагской конвенции об апостиле, но не подписала ее. Процесс апостиля гарантирует подлинность документа, а легализация подтверждает подлинность печати и подписи. Если вы подаете заявление на получение зависимой визы, необходим штамп Апостиль.

Чтобы получить штамп апостиль на свидетельство о браке, вы должны легализовать и заверить его подлинность в MEA или МИД Канады. Этот процесс аутентификации отличается от легализации свидетельства о браке, но оба метода имеют одинаковый эффект. Посольство или Министерство внутренних дел Канады должны заверить документ, чтобы сделать его действительным в Канаде. Если документ не легализован MEA или CIC, его нельзя использовать в иммиграционных целях.

Если вы подаете заявление на получение визы в Канаду, вам необходимо легализовать свидетельство о браке до поездки. Процесс прост, и вы можете получить штамп апостиль, если документ был выдан в стране, которая этого не делает. Если вам нужно поехать в свою родную страну, вам нужно будет посетить там консульство или посольство, чтобы получить юридическое признание.

Чтобы получить апостиль, вам необходимо получить нотариальное заверение ваших оригиналов документов. Вы можете заплатить сбор в размере от 20 до 50 долларов за штамп Апостиль. Если вы пользуетесь услугами агентства, вам, вероятно, придется заплатить больше, поэтому обязательно заложите это в бюджет. Вы будете удивлены тем, сколько вы сэкономите, получив штамп Апостиль на свидетельстве о браке.

Помимо штампа Апостиль на свидетельствах о браке, вы также можете получить Заявление вместо свидетельства об отсутствии препятствий для заключения брака за границей. Однако имейте в виду, что вам не разрешено готовить аффидевит самостоятельно. Вы можете нанять нотариуса, адвоката или уполномоченного переводчика, но сами подготовить его не сможете. После того, как вы его получите, вам потребуется перевести его сертифицированным переводчиком.

Документы, необходимые для заключения брака в Канаде

Виза невесты в Канаду подразумевает предоставления пакета документов. Первым документом, который вам понадобится, является свидетельство о браке. Вам также нужно будет подписать запреты. Затем вы должны предстать перед органом, выдающим разрешения на брак (IML). IML проведет с вами собеседование отдельно. Вы должны предоставить два удостоверения личности государственного образца, одно из которых должно быть с фотографией. Этот документ будет действителен в течение трех месяцев.

Другие требуемые документы различаются от провинции к провинции, в зависимости от страны, в которой вы выходите замуж. Для вступления в брак вам должно быть 18 лет в Онтарио и 19 лет в Британской Колумбии. Однако вы можете вступить в брак, даже если вам не исполнилось 18 лет, если у вас есть письменное согласие родителей. Вам также необходимо будет перевести и удостоверить подлинность ваших документов, чтобы они были признаны IRCC.

После того, как вы подали заявление на получение разрешения на брак, вам нужно будет оплатить документ. Стоимость разрешения на брак может составлять 100 долларов.

Вы должны принести этот документ с собой на встречу, связанную с получением свидетельства о браке. Убедитесь, что вы прочитали рекомендации лицензии на брак и рекомендации о повторном браке после развода. Вам нужно будет указать полный почтовый адрес обеих сторон. В противном случае документ не дойдет до вас.

Помимо свидетельства о браке, вам также понадобится запрет. Баны — это религиозная церемония, в ходе которой признаются намерения пары вступить в брак. Часто можно даже объявить о своем намерении жениться во время богослужения. Тогда вы двое поженитесь. Церемония может быть религиозной или гражданской, в зависимости от того, какой брак вы планируете.

Для вступления в брак в Канаде требуется свидетельство о браке. Священник и невеста должны подписать его, прежде чем он может быть выдан. Регистрация брака и свидетельство о браке должны быть отправлены в ServiceOntario. Если брак был заключен за границей, то и священнослужитель, и свидетели должны подписать их обоих. Затем вам нужно будет предъявить свидетельство о браке в ЗАГС.

Можно ли заключить брак в Канаде в качестве гостя или по визе временного резидента?

Вы можете выйти замуж в Канаде. Это относительно легко, если ни один из партнеров не является гражданином Канады. Однако, если вы спонсируете своего супруга, необходимо будет иметь свидетельство о браке из вашей страны, чтобы доказать, что вы состоите в законном браке. Если вы не состоите в браке, IRCC может проверить ваш брак на действительность. Брак иностранца с гражданином Канады также является незаконным.

Вы должны посетить офис лично. Важно заранее записаться на прием. Вы должны предоставить переводчика. Если ваш брак не на английском языке, вы должны привести в офис переводчика. Вы также должны привести на прием только одного человека из вашей семьи.

На данный момент вы можете найти онлайн-руководство по заполнению формы. Руководство будет включать язык вашего брака и номер заявления. Вы также можете найти фотографии формы в Интернете. Либо проконсультироваться у наших специалистов:

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Свидетельство о браке, которое вам нужно, зависит от обстоятельств и страны, в которой вы планируете заключить брак. Это будет зависеть от законов страны, где вы выходите замуж. Если вы выходите замуж в стране, которая не признает Канаду, обратитесь в местное посольство, верховную комиссию или консульство, чтобы получить необходимые документы. Не забудьте взять обратный билет и достаточно денег, чтобы заплатить за гостиницу. Ваш паспорт и авиабилеты также должны быть в безопасности.

После заключения брака вам необходимо подать заявление на получение гостевой визы или визы временного резидента. В некоторых случаях может быть проще спонсировать вашего супруга, если ваш муж является гражданином страны, в которой вы подаете заявление. Если ваш партнер является гражданином первого мира, у вас будет больше шансов получить гостевую визу. Кроме того, если вы уже посещали Канаду и выполнили все визовые требования, другие документы, которые вам необходимо предоставить, будут из вашей страны.

Если вы планируете выйти замуж в Канаде, вам необходимо получить свидетельство о браке до поездки в Канаду. В этой справке должно быть название города, заповедника, поселка или заповедника, где вы венчались. Кроме того, он должен содержать дату вашей церемонии бракосочетания. Обратите внимание, что ограничения COVID могут помешать регистрации вашей свадьбы в Канаде. Если справку не выдадут, нужно будет отложить церемонию до ее утверждения.

Виза невесты в Канаду — причины отказа

Виза невесты в Канаду может быть не выдана по ряду причин:

Жених и невеста ранее не встречались, переписывались только в Интернете.

Нет никаких подтверждений серьезных отношений в паре, которые подтолкнули бы молодых людей к заключению брака.

У российской стороны недостаточные финансовые гарантии, низкий социальный статус, ранее были вызовы в полицию, есть долги.

Иммиграционные законы Канады с каждым годом становятся все жестче, поэтому заявитель, получивший отказ, может пожизненно лишиться права посещать территорию Канады. Особенно это касается тех, кто предоставляет ложные данные в анкете с целью обмана сотрудников консульства.

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