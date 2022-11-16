Виза в Канаду по приглашению или гостевая виза выдается с целью посещения близких родственников, которые имеют легализацию в Канаде. При этом, виза по приглашению в Канаду не выдается, если ваши родственники находятся там по учебе или имеют другой статус временного резидента. Если виза в Канаду по приглашению оформляется впервые, то максимальный срок её действия до 6 месяцев. При повторном получении, виза в Канаду по приглашению может быть выдана на срок от 5 до 10 лет.

Обратите внимание, что безвыездно 5 лет жить в Канаде по гостевой визе вы не можете. Каждые 180 дней вы обязаны покидать страну. Если будете находиться в Канаде непрерывно, то на 181 день в полночь — вы нарушите миграционное законодательство. В случае, когда виза в Канаду выдается на полгода, коридор уменьшается до 90 дней. В случае нарушения вам на год запретят въезд в Канаду. Также, подобное нарушение может сказаться на получение виз в другие страны.

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Оформление визы полностью удаленное, вам нужно только 1 раз сдать биометрию, если вы не сдавали её ранее.

Канада является домом для миллионов туристов каждый год. Фактически, более 35 миллионов человек посещают Канаду каждый год, чтобы воспользоваться многими возможностями, которые может предложить страна. Среди них посещение семьи и друзей. Если человек не является гражданином страны, освобожденной от визы, ему необходимо оформлять TRV, чтобы посетить Канаду по приглашению.

Виза в Канаду по приглашению — особенности оформления

Виза в Канаду по приглашению – документ, который вклеивается в заграничный паспорт. Он подтверждает, что данный человек соответствует всем требованиям пограничной службы и может въезжать на территории страны. Выдается виза по приглашению людям, которые планируют посетить страну с целью встречи со своими родственниками или друзьями. Существует несколько разновидностей визы:

Однократная. Выдается сроком до шести месяцев и меньше. Обязательна для тех, кто впервые посещает страну.

Многократная. Выдается сроком на 10 лет или до окончания действия заграничного паспорта.

Виза в Канаду по приглашению является официальным документом, который вклеивают в паспорт. Именно он подтверждает, что человек подал заявление Министерство Миграции и успешно прошел проверку. Выдается каждая виза на различный срок. Все зависит от положения и статусу человека, который получает разрешение. Максимально возможный срок составляет 10 лет с коридорами выезда.

Необходима виза в Канаду по приглашению людям, которые собираются остаться у принимающей стороны, чтобы не подтверждать аренду в гостинице. Вместе с тем причиной получения визы может стать и социальная. Когда человек хочет встретиться с близкими и дальними родственниками.

Однако получить пригласительное письмо желательно и для туристической визы. Оно не числится в списке обязательных документов для визы в Канаду, но повысит шансы получения разрешения на въезд в страну. В бизнес-целях также следует получать приглашение от юридического лица, с которым происходит сотрудничество.

Кто может стать приглашающим лицом?

На сайте Министерства Миграции Канады представлен список категории лиц, которые могут высылать приглашение в страну. К ним относятся следующие:

Родственники.

Друзья и знакомые.

Бизнес-партнер.

Если приглашение высылает родственник, необходимо доказать факт родства с ним. В другом случае миграционная служба проведет опрос при каких обстоятельствах произошло знакомство с жителем Канады. Затем сотрудник свяжется с приглашающим, чтобы сопоставить полученные факты.

Любой приглашающий человек, может стать спонсором и оплатить часть поездки. В таком случае ему необходимо приложить к приглашению банковскую выписку, которая подтвердит платежеспособность жителя Канады. Необязательно обладать гражданством страны, чтобы выслать приглашение. Приглашающим лицом может стать резидент.

Виза в Канаду по приглашению оформляется в 6 основных этапов:

Запросить документы у приглашающего лица. Подготовить личные документы для подачи заявления. Сделать перевод документов и нотариальное заверение при необходимости. Выбрать способ подачи: онлайн или в визовом центре. Подать заявление. Дождаться ответа от консульства.

Как подать заявление на визу по приглашению в Канаду?

Подать заявление на получение визы по приглашению возможно несколькими способами. На электронном или бумажном носителе. В первом случае необходимо зарегистрироваться в Министерстве Миграции Канады: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/letter-invitation.html . Для удобства официальный сайт можно перевести на русский язык с помощью встроенного переводчика, как указано на фото.

Затем необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и загрузить подготовленные документы после прохождения опросника. Он находится в пункте «подать заявление на получение гостевой визы». Сайт автоматически пришлет необходимый список документов.

После успешной загрузки документов останется оплатить консульский сбор. Посетителю сайта автоматически пришлют инструкцию. Оплата происходит с помощью дебетовой или кредитной карты. Через сутки заявителю придет уведомление о посещении визового центра на сдачу биометрии. После положительного рассмотрения заявки человек может вклеить в свой паспорт визу, посетив визовой центр.

Это наиболее простой и быстрый способ рассмотрения заявления на получение визы. Однако не каждый человек сможет разобраться, как зарегистрировать кабинет и заполнить заявление. В 90% случаев заявители получают отказы из-за неправильно заполненной формы. Если вам необходима помощь в оформлении визы в Канаду, то просто оставьте заявку на консультацию с нашими специалистами:

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Виза в Канаду по приглашению — сроки рассмотрения и действия

Виза в Канаду по приглашению в среднем рассматривается в течение восьми дней. При условии, что заявление было подано в онлайн-формате. В ином случае срок рассмотрения может увеличиться до 20 дней. Именно поэтому рекомендуется регистрироваться на сайте Министерства Миграции и подавать электронное заявление. Вы можете сделать это самостоятельно либо при помощи специалистов.

Срок действия визы в Канаду обозначается индивидуально. Принимает решение об этом офицер, который рассматривает заявление. Чем больше будет подано документов, тем выше шансы получить длительную визу.

Разрешение на поездку может быть выдано сроком как на даты поездки, так и на окончание действия заграничного паспорта. Все зависит от финансовых возможностей сторон, наличия факторов возвращения в страну и биографии заявителя.

Поэтому рекомендуется предоставить как можно больше документов, подтверждающих связь с родиной и финансовую состоятельность!

Поскольку в настоящее время канадское правительство обрабатывает множество заявок на въезд страну, следует подавать заявление на получение визы за ранее. В некоторых случаях срок рассмотрения может быть продлен даже 155 дней.

Виза в Канаду по приглашению — необходимые документы

Некоторые заявители могут подумать, что виза в Канаду по приглашению оформляется полностью онлайн, а потом в конверте приходит заветная виза. На сайте Посольства Канады вы лишь формируете заявку. После рассмотрения вашей заявки необходимо посетить визовый центр VFS Global. Ведь непосредственно оформление визы в Канаду осуществляется в визовом центре. Там у вас возьмут биометрические данные и вклеят визу в загранпаспорт.

Понятно, что информация в интернете изобилует непроверенной либо устаревшей информацией касаемо оформления визы в Канаду. Чтобы не путаться, рекомендуем оставить заявку и наши специалисты предоставят актуальную информацию и ответят на вопросы по оформлению визы в Канаду:

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При посещении центра необходимо предоставить сотрудникам следующие документы:

Загранпаспорт.

Цветные фотографии размером 3,5х4,5.

Копии заграничного паспорта.

Копия паспорта РФ.

Справка с работы.

Банковская выписка.

Приглашение.

Документы пригласителя.

Это базовый список документов. Получающему визу также необходимо составить мотивационное письмо. В нем указывается причина посещения Канады и рассказать о ключевых моментах биографии. Важно соблюдать деловой стиль письма.

Вместе с тем потребуется приложить документы, которые доказывают, что получающему визу есть к чему вернутся в стране. Канада насторожено относится к людям, которым нечего терять, поэтому можно приложить свидетельство о браке, рождении детей, наличии недвижимого имущества.

Несовершеннолетним потребуется предоставить свидетельство о рождении, согласие родителей, финансовые документы и спонсорское письмо, если поездку оплачивает не приглашающий. Также потребуются копии паспорта родителей.

Желательно приложить максимальное количество документов, подтверждающее доход человека. Например, налоговая выписка. Индивидуальным предпринимателям вместе с тем потребуется выписка из ЕГРЮЛ, а также декларация об уплате налогов за последний период.

Все справки и документы должны быть переведены на английский или французский язык, включая справку из ЕГРЮЛ. На переведенных документах должна стоять печать организации, выполнившей перевод.

Нотариально заверенный перевод официально не требуется. Однако, стоит подстраховаться на всякий случай и заверить перевод у нотариуса.

Как составить приглашение на визу в Канаду?

Важно не только подготовить все документы для получения визы, но и правильно составить пригласительное письмо. В него должна быть включена следующая информация о приглашенном человеке:

Полное имя.

Срок пребывания.

Место ночевки человека.

Способы оплаты.

Номер телефона.

Дата рождения.

Цель поездки.

Дополнительно жителю Канады необходимо указать информацию о себе:

полное имя;

дата рождения;

адрес и телефон в Канаде;

занимаемая должность;

статус в Канаде.

Приглашающий должен предоставить следующие документы:

канадское свидетельство о рождении;

канадское гражданство, если вы натурализованный гражданин;

копия пиар-карты или IMM 1000, если он является постоянным жителем.

В самом письме можно указать то, каким способом человек может помочь приглашаемому человеку. Например, оплата самолета или гостиницы. Вся информация о себе и заявителе указывается на отдельном листе.

Пригласительное письмо в некоторых случаях должно быть заверено нотариально. Сотрудники визового отдела после рассмотрения заявки сообщат, необходимо ли родственнику посещать нотариуса.

Но на практике крайне редко просят нотариальное заверение перевода. Достаточно печати орагнизации, которая выполнила для вас перевод

В случае приглашения в страну близких родственников: родителей, бабушек, дедушек. Заявитель обязательно указывает количество людей, проживающих в семье, их имена и даты рождения. Обычно в заявлении пишут о детях и супругах. Также в случае получения супервизы заявитель должен подтвердить свой доход, который подтвердит возможность их обеспечить. Составляется письмо самостоятельно. Однако сотрудники визового центра могут помочь в этом.

Если вам необходима помощь в подготовке приглашения или оформление визы в Канаду под ключ, то обращайтесь к нашим специалистам.

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Стоимость визы

Оформляя визу заявителю необходимо обязательно оплатить консульский сбор. Его стоимость составляет 100 канадских долларов.

Вместе с тем потребуется сдать биометрические данные в визовом центре стоимостью в 85 канадских долларов. При оформлении пригласительной визы на целую семью консульский сбор не может превышать 400 канадских долларов.

Причины отказов

В некоторых случаях миграционная служба может отказать в выдаче разрешения на посещение страну по приглашению. В основном причинами отказов могут стать:

Неполный пакет документов. Визовые центры и сайт министерство часто просит предоставить узкий пакет документов, но лучше предоставить больше информации о себе, чем указано.

Ложная информация. Важно указывать только правдивую информацию во всех документов, даже если она компрометирует человека.

Ненадежная работа. Сотрудники могут отказать если у человека маленький стаж или низкооплачиваемая работа.

Недостаточное количество средств. Желательно, чтобы на счету у человека было около 90.000 рублей на 30-дневную поездку.

Плохое обоснование связи с приглашающим. Поднимают шансы на получение визы доказательства связи. Например, свидетельства о рождении.

Желательно подготовить максимальное количество документов при подаче заявления. Но наличие плохой работы и недостаточного количество средств, могут все равно отрицательно сказаться на шансах получения визы. Следует также помнить, что при даче ложной информации миграционная служба имеет право запретить выезд в страну сроком до пяти лет или полностью внести в черный список.

Если у заявителя были отказы в получении визы в другой стране, это также следует указать в заявлении. Канада обладает общей базой со многими европейскими странами и США, поэтому каждый раз проверяет человека перед выдачей визы. Лучше за ранее написать об отказе в визе и причину, по которой это произошло. В ином случае миграционная служба будет сомневаться в заявителе.

В получении визы положительно сыграет история путешествий. Если заявитель активно перемещался в Европейские страны или США, ему намного легче получить визу в Канаде. Однако данное правило не относится к несовершеннолетним гражданам.

Что делать в случае отказа?

На самом деле Канада активно принимает заявки на посещение страны, в том числе по приглашению. Однако происходят и случае отказа. Наиболее распространенной причиной отказа является несоответствие цели поездки, категории штампа. Обычно при соблюдении всех требований страна легко выдает визы. Но если это не случилось человек может подать заявление с апелляцией в административный суд. Вместе с тем можно повторно подать заявку через визовый центр.

Кому могут запретить въезд?

В некоторых случаях пограничная служба Канады может отказать человеку в праве во въезд в страну, даже при наличии действующей визы. Обычно это происходит по следующим причинам:

Криминальное прошлое.

Подозрение в создании террористической группировки.

Отсутствие всех документов на въезд.

Предыдущие миграционные проблемы.

Следует тщательно подготовиться к поездке в Канаду и осторожно вести себя в аэропорту, чтобы у сотрудников пограничной службы не было причин отказать человеку во въезде в страну.

Может ли быть продлена виза в Канаду по приглашению?

Каждый человек может подать заявление на продление срока действующей визы, чтобы дольше оставаться в стране. Для этого необходимо заполнить форму IMM 5708. При одобрении заявки человек получает запись посетителя. Это документ со сроком годности, в котором указывается до какого времени человек может оставаться в стране.

Однако даже с записью посетителя нельзя выезжать за пределы Канады. При посещении других стран придется заново получать разрешение на въезд.

Получить продление срока действующей визы возможно двумя скобами: лично посетив министерство миграции или воспользовавшись сайтом. Однако предоставляется возможность продления только тем людям, которые соответствуют следующим требованиям:

Находятся на территории Канады.

Обладают действующим загранпаспортом.

Оплатили консульский сбор на IMM

По истечении срока действующей визы ее невозможно будет продлить. Придется заново подавать заявку на восстановление статуса или выезжать из Канады. Подать заявление в таком случае возможно в течение 90 дней после истечения срока визы. Если не успеть в назначенный срок, правительство страны в праве депортировать посетителя. Следует за ранее позаботиться о вопросе продления срока визы или восстановления доступа к посещению.

Подавая заявку необходимо будет вновь прикрепить сведения с банковского счета, чтобы подтвердить платежеспособность. Вместе с тем придется доказать, что Канада является лишь временным местом жительства, в котором не собираются оставаться на постоянной основе. В ином случае сотрудники Миграционной службы могут отказать в продлении действующей визы.